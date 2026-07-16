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청와대 청년미래비서관에 김태원 전 구글코리아 전무

박예린 기자
작성 2026.07.16 14:18 조회수
청와대 청년미래비서관에 김태원 전 구글코리아 전무
▲ 청와대

이재명 대통령은 오늘(16일) 청와대 비서실장 직속으로 청년미래비서관실을 신설하고, 김태원(46) 전 구글코리아 전무(현 이노레드 CEO)를 초대 비서관으로 임명했습니다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑을 열고 이 같은 인선 소식을 전했습니다.

강 수석대변인은 "청년 미래비서관실은 청년들의 문제를 적극적으로 해결하고 미래 비전을 제시하자는 취지에서 신설된 것"이라며 "이를 통해 청년의 관점에서 쉽게 체감할 실질적 변화를 만들어 가고자 한다"고 설명했습니다.

김 비서관에 대해서는 "다양한 비영리재단에서 활동하며 청년 문제에 큰 관심 갖고 꾸준히 소통해 온 청년 세대의 멘토"라며 "청년들의 시선에서 혁신적인 미래 전략과 창의적인 청년 정책을 만들어 나갈 것으로 기대된다"고 강 수석대변인은 전했습니다.

이어 "AI 전환과 디지털혁신으로 일자리 문제를 포함해 청년들의 삶이 급변하는 만큼, 기성세대의 틀에서 벗어나 청년 세대의 문제를 적극적으로 해결하고 선제적으로 대응하려는 노력이 절실하다"며 "앞으로도 이재명 정부는 청년들과 소통을 강화해 나갈 것"이라고 약속했습니다.
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