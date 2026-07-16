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메시가 씻겨준 '욕조 속 아기'…19년 뒤 결승 상대 야말로 돌아왔다

작성 2026.07.16 17:37 조회수
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19년 전, 갓난아기였던 라민 야말을 품에 안았던 리오넬 메시. 두 사람은 이제 2026 북중미 월드컵 결승에서 우승컵을 두고 맞붙습니다.

첫 만남은 2007년 바르셀로나 캄노우에서 열린 유니세프 자선 달력 촬영에서 우연히 성사됐습니다.

오랫동안 잊혀 있던 사진은 2024년 야말의 아버지가 “두 전설의 시작”이라는 글과 함께 공개하면서 다시 화제를 모았습니다.

아르헨티나와 스페인의 결승전은 한국시간 20일 오전 4시, 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열립니다.

바르셀로나의 두 시대를 대표하는 메시와 야말. 19년 전 욕조에서 시작해 월드컵 결승까지 이어진 기막힌 인연을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(구성·편집: 박진형 / 제작: 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
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