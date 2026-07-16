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일본, 유네스코 사도광산 권고에 "심의 과정 주의 깊게 지켜볼 것"

문준모 기자
작성 2026.07.16 13:18 수정 2026.07.16 13:38 조회수
일본, 유네스코 사도광산 권고에 "심의 과정 주의 깊게 지켜볼 것"
▲ 일본 사도광산

유네스코 세계유산위원회가 '사도광산의 전체 역사를 반영하라'고 권고한 결정문 초안을 공개한 것에 대해 일본 정부는 "우선은 세계유산위원회 심의 과정을 주의 깊게 지켜볼 필요가 있다"는 입장을 내놨습니다.

기하라 미노루 일본 관방장관은 오늘(16일) 정례브리핑에서 관련 질문을 받고 "7월 19일부터 한국에서 열리는 세계유산위원회에서 사도광산의 보존현황보고서에 대한 심의가 예정돼 있다"며 상황을 주시하겠다고 밝혔습니다.

세계유산위원회는 앞서 어제(15일) 일본이 제출한 사도광산 보존현황보고서에 대한 평가를 담은 결정문 초안에서 "광산 개발 모든 기간에 걸쳐 전체 역사를 포괄적으로 다루고, 현장 차원에서 해석·전시 전략 및 시설을 개선하기 위해 당사국들과 긴밀히 협의하라"고 밝혔습니다.

일본 정부가 사도광산을 세계유산으로 등재할 당시 약속했던 것과 달리, 조선인 강제노동이 이뤄진 사실을 제대로 알리지 않은 점을 개선하라는 취지로 해석됩니다.

위원회는 또 관련 진행 상황을 세계유산센터에 정기적으로 보고하고, 향후 이행 보고서를 2027년 12월 1일까지 제출할 것을 요구했습니다. 이번 결정문은 오는 23일까지 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회 본회의에서 검토한 뒤 최종 채택 여부가 결정됩니다.

기하라 장관은 "일본 정부로서는 세계유산 등재 당시의 결의를 진지하게 받아들이고 성실하게 대응해 왔다"며 "앞으로도 일본 측의 입장에 대해 관계자들에게 충분히 설명하는 것을 포함해 적절히 대응해 나가겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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