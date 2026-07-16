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이 대통령 "방미통위, 규제기관 역할 잘해야…허위정보 철저 대응"

강민우 기자
작성 2026.07.16 11:58 조회수
이 대통령 "방미통위, 규제기관 역할 잘해야…허위정보 철저 대응"
▲ 이재명 대통령이 16일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 방송미디어통신위원회에 "불법과 허위 정보 유통에 대해 아주 철저히 대응하고 예방할 수 있게 노력해달라"고 주문했습니다.

이 대통령은 오늘(16일) 오전, 청와대 영빈관에서 주재한 업무보고(과학기술정보통신부, 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회 등)에서 김종철 방송미디어통신위원장에게 "방송·통신을 진흥하는 것도 중요한데 악용되지 않도록 하는 게 훨씬 더 중요한 역할"이라고 말했습니다.

그러면서, "진흥은 시장을 존중하면서 필요한 지원을 하면 될 텐데, 문제는 허위·가짜정보를 악용해 사적 이익을 취하거나 정치적 공격수단으로 삼고 사회적 분열·갈등을 촉발하는 것"이라며 "규제기관으로서 역할을 잘해야 한다"고 덧붙였습니다.

이 대통령은 "허위 선동에 의한 사회적 갈등과 그로 인한 비용이 너무 많이 든다"며 "이런 것을 (막을) 일정한 규범과 질서를 만들어내는 게 방통위가 할 일"이라고 강조했습니다.

(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)
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