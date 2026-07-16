한병도 "국힘 보이콧에 민생·특검법안 묶여…계속 외면시 결단"

▲ 더불어민주당 한병도 당 대표 직무대행 겸 원내대표가 16일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다.

한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 오늘 민주당의 단독 원 구성에 반발해 국회 일정을 보이콧 중인 국민의힘을 향해 "민생을 끝까지 외면한다면 엄중 결단을 내릴 수밖에 없다"고 말했습니다.한 직무대행은 오늘 국회에서 연 원내대책회의에서 "국회가 국민의힘의 무책임한 태업으로 멈춰 서 있어 국민께 송구할 따름"이라며 이같이 말했습니다.그러면서 "국민의힘의 무의미한 보이콧으로 민생 법안 59건과 선거관리위원회 특검법, 3대 메가 프로젝트 후속 입법도 모두 발이 묶여 있다"고 지적했습니다.앞서 민주당은 여야간 원구성 협상이 교착되자 지난달 말 상임위·특위 18곳 중 11곳의 위원장을 자당 의원으로 단독 선출했고, 국민의힘은 이에 반발해 상임위 활동 등을 보이콧하고 있습니다.민주당은 국민의힘이 원내로 복귀하지 않을 경우 나머지 7곳 상임위원장도 자당이 차지할 수 있다고 언급한 바 있습니다.한편 한 직무대행은 파산 위기에 몰린 홈플러스가 긴급자금 2천억원을 조달받을 가능성이 열린 데 대해 "회생의 불씨가 살아난 점은 다행"이라며 "(최대 채권자인) 메리츠 이사회의 전향적인 결단을 기대한다"고 말했습니다.그는 또 모레가 서이초 교사 순직 3주기라는 점을 얘기하면서 "교사가 정당한 교육 활동을 보호받고 소신 있게 학생을 지도할 수 있어야 아이들의 소중한 교육권과 학습권 또한 지킬 수 있다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)