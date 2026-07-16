잠실운동장 돔구장·전시컨벤션 개발 '민투심' 통과…2032년 목표

▲ 잠실 스포츠·MICE 민간투자사업 조감도

서울 잠실종합운동장 일대 부지에 3만 석 규모 돔야구장과 코엑스의 2.5배 규모 전시·컨벤션 시설 등을 조성하는 대형 복합개발사업이 본격 추진됩니다.서울시는 '잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성 민간투자사업 사업시행자 지정 및 실시협약안'이 오늘(16일) 기획예산처 민간투자사업심의위원회(민투심)를 통과했다고 밝혔습니다.민투심 통과로 사업 타당성과 공공성, 재무구조 등에 대한 최종 검증을 마치고 실시협약 체결과 실시계획 승인 등 후속 절차를 밟을 수 있게 됐습니다.시는 이달 실시협약을 체결하고 민간사업자의 프로젝트파이낸싱(PF) 조달을 거쳐 올해 하반기 착공, 2032년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획입니다.이 사업은 잠실종합운동장 일대 약 29만㎡ 부지에 기존 낡은 시설을 없애고 코엑스 2.5배 규모의 전시장(8만 9천㎡)과 컨벤션 시설(1만 9천㎡), 3만 석 규모의 돔야구장, 1만 1천 석 규모의 스포츠콤플렉스 등 스포츠·문화 거점을 조성하는 프로젝트입니다.숙박·쇼핑·관광을 한 곳에서 누릴 수 있도록 호텔 841실과 연면적 11만㎡ 규모의 상업시설을 배치합니다.숙박 시설은 5성급 호텔 288실과 비즈니스호텔 306실, 레지던스호텔 247실 등 총 841실 규모로 마련됩니다.연면적 11만㎡의 상업시설과 한강을 조망할 수 있는 지상 31층, 연면적 약 20만㎡의 업무시설도 함께 짓습니다.총사업비는 2025년 기준 약 3조3천억 원으로, 모든 시설은 전액 민간투자로 조성됩니다.사업 수익 일부는 환수금과 초과이익 형태로 서울시와 공유하며, 시는 이를 기금으로 조성해 서울 전역의 균형발전 사업에 재투자할 계획입니다.서울시는 공사비 상승과 고금리, PF 시장 침체 속에서도 민간사업자와 약 4년간 160여 차례 협상해 사업성과 공공성을 모두 확보한 최종 협약안을 마련했다고 설명했습니다.시는 공사비 부담 완화를 위한 제도 개선을 정부에 건의했고, 기획예산처는 2024년 10월 민간투자사업 기본계획을 변경해 최대 4.4% 이내 금액을 총사업비에 반영할 수 있는 특례 제도도 마련했습니다.강석 서울시 균형발전본부장은 "민간투자사업심의위원회 통과로 잠실종합운동장 일대가 첨단 스포츠·문화 랜드마크로 재탄생하는 사업이 본격화된다"며 "후속 절차를 신속히 추진해 준공까지 차질 없이 진행하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)