장윤기 사건 수사팀장 "유족께 죄송…부실수사 비판 자업자득"

▲ '장윤기 사건' 증거 인멸 혐의 경찰관 영장실질심사

'장윤기(23) 사건' 처리 과정에서 여러 수사 비위 혐의로 구속 송치된 광주 광산경찰서 박 모(57) 경감이 유족에게 사죄의 뜻을 전했습니다.장윤기 사건 수사팀장이었던 박 경감은 오늘(16일) 자신의 법률대리인을 통해 "흉악범 장윤기에게 강간살인 혐의를 적극 적용하지 못해 피해자와 유족에게 죄송하다"며 "부실 수사라는 비판과 질타는 전적으로 자업자득이라고 생각한다"고 밝혔습니다.이어 "징계받게 된다거나 명예롭게 퇴직하지 못할 것 같아 두려웠다"며 "장윤기를 검찰로 송치한 이후에도 누락된 자료를 보낼 수 있었지만, 그 기회를 놓쳤다"고 전했습니다.또 "팀장으로서 수사 과정에서 부족했던 점을 인정하고, 현재는 반성하며 후회의 시간을 보내고 있다"며 "다만 수사팀 모두 실체적 진실을 밝혀 장윤기를 처벌하려고 했고, 봐주려는 의도는 추호도 없었다"고 해명했습니다.수사 과정에서 윗선의 지시 내지는 개입 여부에 대해서는 "향후 수사 과정을 통해 규명해야 할 문제"라고 법률대리인은 전했습니다.그러면서 "부실하게 이뤄진 수사가 의도적인 범죄로 평가받는 것에 대해서는 검찰 수사와 재판 과정에서 성실히 소명하겠다"며 "다시 한번 유족에게 죄송하다고 전하고 싶다"고 강조했습니다.수사 비위 의혹이 제기되자 이번 사건을 재조사한 경찰청 국가수사본부 '장윤기 사건 진상규명' 특별수사단은 전날 중간 수사 결과를 발표하고 박 경감에게 증거은닉·직무유기·직권남용권리행사방해 혐의를 적용해 구속 송치했습니다.박 경감은 수사 과정에서 주요 증거물의 존재를 알고도 확보하지 않았고, 장윤기의 범행에 성범죄 목적 가능성과 연관 짓지 말라고 팀원들에게 지시한 혐의를 받고 있습니다.(사진=연합뉴스)