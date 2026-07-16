MBK "홈플러스 2천억 원 DIP 대출 시 전액 연대보증 제공"

▲ 홈플러스 휴업

김병주 MBK파트너스 회장과 MBK파트너스는 홈플러스 회생을 위한 2천억 원 규모의 긴급운영자금(DIP)이 집행될 경우 해당 대출 전액에 대해 연대보증을 제공하기로 했다고 밝혔습니다.MBK파트너스는 오늘(16일) 보도자료를 통해 이같이 밝히고, 다만 현재까지 홈플러스 최대 채권단인 메리츠금융 측의 이사회 의결은 이뤄지지 않았으며 일부에서 대출이 이미 확정된 것처럼 알려진 것은 사실과 다르다고 설명했습니다.홈플러스 최대 채권자인 메리츠금융그룹은 이날 이사회를 열어 홈플러스에 대한 2천억 원 긴급운영자금(DIP) 대출과 관련한 논의를 하는 것으로 전해졌습니다.정치권 등에 따르면 양측은 김병주 MBK파트너스 회장이 개인 자격으로 2천억 원에 대한 보증을 설 경우 메리츠금융그룹이 DIP 대출을 제공하는 방식으로 합의점을 찾은 것으로 전해졌습니다.MBK파트너스는 "메리츠금융이 2천억 원 규모의 긴급운영자금 대출을 최종 의결하면 김 회장과 MBK파트너스가 해당 대출 전액을 직접 연대보증할 예정"이라고 밝혔습니다.MBK파트너스는 홈플러스 회생절차 개시 전후로 사재 출연과 현금 지원, 연대보증 등을 통해 약 4천억 원 규모의 재정지원을 해왔다면서 이번 연대보증까지 포함하면 지원 규모는 약 6천억 원으로 늘어난다고 설명했습니다.이어 회생절차가 유지될 경우 홈플러스의 경영 정상화와 투자자 유치, 인수·합병(M&A) 추진에도 도움이 될 것으로 기대한다고 덧붙였습니다.