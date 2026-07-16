정부 지원 중예산 영화, 배우 출연료 낮춘다…순제작비 10% 미만 책정

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영화진흥위원회(이하 영진위)와 문화체육관광부(이하 문체부)는 7월 16일(목) 오후 2시, 국립현대미술관 서울관에서 국내 주요 매니지먼트사 및 영화 제작 단체들과 함께 '한국영화 제작 활성화를 위한 정부-제작사-매니지먼트사 간 협약'을 체결한다.협약식에는 영진위, 문체부, 비에이치(BH)엔터테인먼트, 매니지먼트숲, 제이와이드컴퍼니 등 국내 정상급 매니지먼트사와 한국영화제작가협회, 한국영화프로듀서조합(PGK)이 참석하며, 각 사 및 협·단체 대표자가 협약에 서명한다.매니지먼트사와 제작업계는 이번 협약을 통해 영진위가 실시하는 '중예산영화 제작지원' 사업의 지원작은 주·조연급 배우의 출연료가 순제작비의 10% 미만으로 책정되도록 협조한다. 아울러, 이번 협약식이 일회성 행사에 그치지 않도록 매니지먼트사, 제작사, 투자배급사 등이 참여하는 민간 주도의 자율 협의체를 구성해 제작 환경 개선 방안을 지속적으로 논의한다. 다만, 이번 협약은 법적 강제력이 없는 도덕적 합의 성격을 가진다.이번 협약은 정부의 2025년 '중예산영화 제작지원 사업(100억 원 규모)' 신설 및 올해 지원 규모 확대(460억 원) 방침에 발맞춰, 영화계가 자발적으로 제작 생태계 회복에 동참한다는 취지로 마련됐다.한상준 영화진흥위원장은 제작비 구조 개선을 통한 산업의 다양성 확보를 강조했으며, 최휘영 문화체육관광부 장관은 정부의 재정 지원과 영화계의 상생 노력이 시너지를 낼 수 있도록 정책적 지원을 이어가겠다고 밝혔다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)