'호프' 조인성 "성기, 살려고 발버둥 치는 캐릭터…모든 에너지 다 쏟아"

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영화 '호프'(HOPE)에서 역동적인 액션 연기와 강렬한 에너지를 발산한 조인성의 촬영 현장 모습이 공개됐다.16일 플러스엠 엔터테인먼트가 공개한 '성기' 캐릭터 메이킹 영상은 호포항에서 돈 되는 일은 다 하는 동네 청년 '성기' 역으로 분한 조인성의 치열한 노력을 엿볼 수 있다.'성기'에 대해 "살려고 발버둥 치는 생존력이 엿보이는 캐릭터"​라고 설명한 조인성은 루마니아 레테자트와 광활한 국도를 오가며 펼쳐지는 추격씬은 물론, 빠른 속도로 달리는 말 위에서 총을 연사하는 등의 고난도 승마 액션까지 소화했다. 여기에 마을을 공격한 미지의 존재에 대한 경계와 이에 맞서 살아남고자 온몸으로 대항하는 생존 본능을 생생하게 표현해 극의 몰입도를 극대화한다.조인성은 "이런 작품을 하려면 대단한 각오를 가지고 들어와야 된다는 생각은 하고 있었는데, 가지고 있는 모든 에너지를 다 쏟아서 한 장면 한 장면 소중하게 찍었다."고 소감을 전했다.몸을 사리지 않는 고난도 액션 연기를 펼친 조인성에 대한 해외 매체와 평단의 호평이 이어져 이목이 집중된다. 인터내셔널 비즈니스 타임스(International Business Times)는 "조인성은 추격자 역할에 강렬한 에너지를 불어놓는다.", 아이온시네마(Ioncinema)는 "조인성이 말을 타고 등장하는 액션 장면은 이 영화 최고의 시퀀스다. 그가 연기한 캐릭터는 강한 생존 본능으로 관객의 시선을 훔치는 인물로 자리 잡는다."며 캐릭터에 완벽히 동화된 조인성의 열연에 찬사를 보냈다.'호프'​는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 '범석'이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 지난 15일 개봉한 '호프'는 첫날 33만 명의 관객을 동원하며 밗오피스 1위로 데뷔했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)