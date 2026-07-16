"산 사람은 안 된다며?" 1달러 동전의 반전…트럼프 얼굴 '떡하니'

이미지 확대하기

▲ 미 재무장관이 엑스에 올린 1달러 동전 이미지 /미 재무장관 엑스 캡처

이미지 확대하기

미국 건국 250주년을 기념해 도널드 트럼프 미국 대통령의 얼굴을 새긴 1달러짜리 금빛 동전이 나옵니다.스콧 베선트 미 재무장관은 15일(현지 시간) 소셜미디어 엑스를 통해 새로 발행되는 1달러 동전의 이미지를 공개했습니다.앞면에는 트럼프 대통령의 얼굴이 들어가고 주변을 둘러 자유라는 뜻의 영어 단어 'LIBERTY'와 미국의 건국 연도가 새겨졌습니다.뒷면엔 미국의 국조인 흰머리수리 문양이 들어갔습니다.베선트 장관은 "트럼프 대통령을 동전에 새김으로써 미국적 가치의 강점과 모두의 자유를 수호하는 국가적 약속을 기념하는 것"이라고 강조했습니다.미 연방법은 1달러 동전에 살아있는 사람의 초상을 새기는 것을 금하고 있지만 1기 트럼프 행정부 시절인 2020년 생존 여부와 상관없이 사람 얼굴을 뒷면에 새길 수 없도록 하는 건국 250주년 기념동전 발행 법안이 통과됐습니다.뒤집어 보면 동전 앞면에는 인물 초상을 넣어도 된다고 주장할 수 있는 여지가 있는 셈입니다.동전은 주조가 시작됐으며 가을부터 발행됩니다.트럼프 대통령이 좋아하는 금빛이지만 진짜 금은 아니고 황동입니다.미 정치전문매체 폴리티코에 따르면 당초 디자인에는 앞뒷면에 모두 트럼프 대통령이 들어가 있었습니다.앞면에는 트럼프 대통령의 옆얼굴이, 뒷면에는 오른팔을 치켜든 트럼프 대통령의 상반신과 '싸우자'라는 의미의 'FIGHT FIGHT FIGHT'가 새겨져 있었습니다.2024년 7월 대선 유세 당시의 암살 시도를 상기시키는 이미지입니다.그러나 위법 논란을 의식해 결국 앞면에만 트럼프 대통령의 얼굴을 남겨두기로 한 것으로 전해졌습니다.미국에서 트럼프 대통령이 동전에 얼굴이 들어간 첫 현직 대통령은 아닙니다.1926년 미 건국 150주년을 맞아 생산된 50센트 기념 동전에 당시 캘빈 쿨리지 대통령과 미 초대 대통령 조지 워싱턴의 얼굴이 나란히 들어갔습니다.트럼프 대통령은 건국 250주년을 기념한 100달러 지폐에도 자신의 서명을 넣었습니다.워싱턴DC의 대표 공연장 케네디센터에도 자신의 이름을 추가했다가 최근 법원에서 제동이 걸려 이름을 떼기도 했습니다.(사진=연합뉴스)