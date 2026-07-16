"조선총독부 지하에 숨겨진 비밀 공간 발견"…'꼬꼬무', 해체 프로젝트 속 숨겨진 그날

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SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')에서 007 첩보전을 방불케 하는 비밀 작전으로 진행되어야만 했던 '조선총독부' 해체 프로젝트의 비화가 공개된다.16일 방송되는 '꼬꼬무'는 <1995 '파괴'의 그날> 편으로 꾸며진다. 이날 방송에는 가수 신지와 강균성, 개그우먼 박소라가 이야기 친구로 출격해 광복 50주년이었던 1995년 8월 15일 거행된 조선총독부 건물 해체 프로젝트의 숨겨진 전말을 파헤친다.조선총독부는 36년 동안 우리 민족을 무참히 짓밟은 일본 제국주의의 상징물이었다. 하지만 1993년 김영삼 정부가 조선총독부 해체를 결정했을 당시, 국내에서는 이를 둘러싸고 생방송 찬반 토론까지 개최될 만큼 격렬한 대립이 이어졌다는 사실이 공개돼 놀라움을 안긴다.1926년 완공 당시 동양 최대 규모를 자랑했던 조선총독부는 광복 이후 네 번이나 주인이 바뀌는 와중에도 70년 동안 서울의 중심부를 차지하고 있었다. 일제가 왜 하필 그 위치에 총독부를 지었는지, 그리고 바로 뒤에 위치한 경복궁의 축과 일부러 3.75도 어긋나게 건축한 음흉한 의도가 밝혀지자 박소라는 "어떻게 그런 생각을 할 수 있냐"라며 "너무 음흉하다"라고 지적했다.또한 '꼬꼬무'는 당시 조선총독부 철거를 앞두고 보여준 일본 현지의 충격적인 반응을 공개해 출연진의 분노를 자아냈다. "그 시절이 그립다"라고 말하는 일본인이 있는가 하면, 해체 전 마지막 모습을 보기 위해 일본인 관광객이 급증했다는 사실에 신지는 너무 어이없다는 반응을 보인다. 이어 식민 지배를 교묘하게 정당화하는 일본 고위직의 망언까지 전해지자 출연진은 분노를 감추지 못했다국민적 관심이 집중되고 반대파의 압박이 극에 달했던 상황 속에서, 해체 프로젝트의 핵심 임무를 맡았던 이기본 씨의 생생한 증언도 이어진다. 그는 1995년 8월 15일 당일까지 자신의 '물건'이 절대 외부에 드러나지 않게 꽁꽁 숨겨야만 했다고 고백했다. 높이 4m, 무게 70톤에 육박하는 의문의 물건을 지키기 위한 비밀 작전 스토리에 신지는 "제자리를 찾기까지 정말 쉽지 않은 여정"이라며 감탄을 연발했다.무엇보다 철거 과정에서 조선총독부 건물 지하에 숨겨져 있던 의문의 비밀 공간이 드러났다는 사실이 전해져 모두를 소름 돋게 만들었다. 14cm 두께의 단단한 철문과 좁은 방 안에 설치된 배수구까지, 이 공간의 진짜 정체는 무엇이었을지 본 방송에 대한 궁금증이 증폭된다.'꼬꼬무'는 오늘(16일) 밤 10시 20분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)