'그민페 2026' 1차 라인업 공개…윤하·장기하·터치드·씨엔블루 출격

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가을을 대표하는 음악 축제 '그랜드 민트 페스티벌 2026'(Grand Mint Festival 2026)이 1차 출연진을 공개했다.오는 10월 17일과 18일 양일간 서울 올림픽공원에서 개최되는 '그랜드 민트 페스티벌 2026'에는 올해도 4개의 스테이지에서 다양한 장르의 아티스트들이 무대를 꾸민다.17일 첫째 날에는 리도어, 오월오일, 이승윤, 장기하, 적재, 카더가든, 터치드, 페퍼톤스, 홍이삭이 출연한다. 각기 다른 음악 색깔을 가진 싱어송라이터와 밴드들이 가을 감성을 채울 예정이다.18일 둘째 날에는 극동아시아타이거즈, 까치산, 드래곤포니, 로이킴, 쏜애플, 씨엔블루, 엔플라잉, 원위, 윤하가 무대에 오른다. 록과 밴드 사운드부터 발라드까지 폭넓은 장르를 아우르는 라인업이 눈길을 끈다.주최사 민트페이퍼는 "이번 1차 라인업은 추천 이벤트를 통해 많은 관객들의 선택을 받은 아티스트들을 중심으로 구성했다"며 "그랜드 민트 페스티벌을 대표하는 뮤지션들을 한자리에서 만날 수 있다는 점에서 의미가 크다"고 밝혔다.이어 "추가 라인업에는 새로운 이름과 예상을 뛰어넘는 아티스트들도 포함될 예정"이라며 "더욱 풍성해질 페스티벌을 기대해 달라"고 전했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)