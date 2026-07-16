"트럼프 전용기 기밀 유출자 색출하라"…백악관에 '워룸' 설치

▲ 미국 백악관

도널드 트럼프 미국 대통령의 새 전용기 에어포스원의 보안 관련 정보 유출자를 색출하기 위해 백악관이 '워룸'까지 설치한 것으로 전해졌습니다.CNN은 15일(현지시간) 수지 와일스 백악관 비서실장과 캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장이 최근 백악관에서 진행된 정보 유출 조사를 직접 지휘했다고 보도했습니다.앞서 트럼프 대통령은 뉴욕타임스(NYT)가 새 전용기에 보안 문제를 보도하자 파텔 국장과 직접 통화해 정보 유출 문제를 논의한 것으로 전해졌습니다.소식통들은 시카고 방문 일정을 취소하고 급히 백악관으로 달려온 파텔 국장이 와일스 비서실장 옆 사무실에서 임시 지휘본부격인 '워룸'을 세우고 조사 과정을 총괄했다고 전했습니다.조사 대상은 트럼프 대통령의 해외 순방에 동행했거나 관련 업무를 맡았던 연방정부 소속 공무원들이었습니다.백악관은 이들에게 휴대전화를 제출하라는 요구를 한 것으로 전해졌습니다.백악관 관계자는 "대통령과 참모진, 그리고 순방 취재진의 안전을 위협하는 정보 유출은 국가안보에 대한 위협"이라며 "이 같은 일이 다시 발생하지 않도록 법적으로 가능한 모든 조치를 취할 것"이라고 밝혔습니다.공무원에 대한 조사와는 별개로 법무부는 기사를 작성한 NYT 기자 3명에게 연방 대배심 출석을 요구하는 소환장을 발부했습니다.이에 대해 언론계에서는 법무부의 소환장 발부가 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유를 침해하는 조치라고 비판했습니다.뉴욕타임스는 이날 뉴욕 남부연방법원에 법무부의 소환장을 취소해달라고 요청했습니다.NYT는 성명을 통해 "법무부 소환장은 보복을 목적으로 악의적으로 발부됐다"며 "정부를 자유롭게 취재하고 기사를 국민에게 제공할 권리를 지키기 위해 법정에서 싸울 것"이라고 밝혔습니다.NYT는 카타르가 기증한 새 전용기에 일부 미사일 방어체계가 미비하다고 보도했고, 트럼프 대통령은 이를 부인했습니다.