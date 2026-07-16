가슴 높이 차오른 우이천 '호기심에' 입수 고교생들…CCTV로 구조

▲ 지난 13일 우이천에 입수한 미성년자 3명 구출한 강북경찰서 번동파출소

집중호우로 출입이 통제된 하천에 호기심으로 입수한 학생들이 경찰의 폐쇄회로(CC)TV 모니터링 중 발견돼 구조됐습니다.오늘(16일) 서울 강북경찰서에 따르면 지난 14일 오후 10시 33분 강북구 우이천 상습 범람지역에서 남자 고등학생 3명이 하천 안으로 들어가는 모습을 경찰이 발견해 구조했습니다.당시 강북경찰서 번동파출소 소속 경찰관들은 집중호우 예보에 따라 관내 CCTV 영상을 모니터링하다 고교생들의 모습을 포착했습니다.현장으로 출동한 경찰은 불어난 물에 가슴 높이까지 몸이 잠겨 있던 학생들을 안전한 곳으로 대피시켰습니다.이 고교생들은 하천의 수위가 높아지자 호기심에 물속으로 들어간 것으로 파악됐습니다.김태현 강북경찰서장은 "집중호우 시 하천은 짧은 시간에도 수위가 급격히 상승할 수 있는 만큼 시민들께서는 출입을 자제해 주시기를 바란다"고 당부했습니다.(사진=서울 강북경찰서 제공, 연합뉴스)