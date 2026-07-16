브브걸, 오늘(16일) 신곡 'BODY WAVE' 발매…민영 공동 프로듀서 참여

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그룹 브브걸(민영, 은지, 유나)이 신곡 'BODY WAVE'로 약 1년 2개월 만에 컴백한다. 브브걸은 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 싱글 'BODY WAVE'를 발매하고 본격적인 활동에 나선다.'BODY WAVE'는 지난해 5월 발표한 리메이크곡 '희망사항' 이후 처음 선보이는 신곡이다. 청량한 트로피컬 신스 사운드와 강렬한 뭄바톤 리듬을 바탕으로, 부서지는 파도처럼 유연하면서도 폭발적인 에너지를 담아낸 서머송이다.감각적인 브라스 사운드와 브브걸 특유의 시원한 보컬이 곡의 청량감을 더하며, 직관적인 가사와 중독성 있는 퍼포먼스도 또 다른 감상 포인트로 꼽힌다.특히 멤버 민영은 이번 신곡의 공동 프로듀서를 맡은 것은 물론 작사와 코러스 세션, 뮤직비디오 카메오 섭외까지 참여하며 제작 전반에 힘을 보탰다. 은지와 유나 역시 스태프 구성과 기획 과정에 적극적으로 의견을 더하며 완성도를 높였다.뮤직비디오는 영상 프로덕션 815VIDEO의 BOK 감독이 연출을 맡았다. 브브걸의 청량한 매력과 감각적인 영상미를 담아낸 가운데, 앞서 예고된 깜짝 카메오의 정체도 관심을 모으고 있다.브브걸은 2024년 글로벌 레이블 GLG에 합류한 이후 리메이크 음원 발매와 공식 팬미팅 등을 통해 팬들과 꾸준히 만나왔다. '롤린(Rollin')' 역주행 신드롬으로 '서머퀸' 이미지를 굳힌 브브걸이 'BODY WAVE'로 올여름 다시 한번 존재감을 입증할 수 있을지 기대가 모인다.브브걸의 새 싱글 'BODY WAVE' 음원과 뮤직비디오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트와 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)