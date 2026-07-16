올해 1∼5월 서울 아파트 거래 줄고 연립·다세대는 증가

올해 들어 서울 아파트 매매와 전월세 거래량이 감소한 반면 연립·다세대는 증가했습니다.



강력한 대출 규제와 토지거래허가구역 지정에 따른 매물 감소로 인해 아파트 수요가 연립·다세대로 이동하는 전이 현상이 두드러지고 있습니다.



오늘(16일) 부동산 정보 플랫폼 '다방'이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 올해 1∼5월 서울 아파트 매매 거래량은 3만 4천932건으로 작년 동기(3만 5천419건) 대비 1.4% 감소했습니다.



월세 거래량도 같은 기간 5만 967건에서 4만 9천 건으로 3.9% 줄었습니다.



특히 전세 거래량은 6만 6천884건에서 5만 501건으로 24.5% 줄어 감소폭이 가장 큰 것으로 조사됐습니다.



이에 비해 같은 기간 연립·다세대는 전세를 제외한 매매와 월세 거래량이 늘었습니다.



매매는 1만 3천215건에서 1만 9천273건으로 45.8% 늘었고, 월세 거래량도 3만 4천104건에서 3만 8천455건으로 12.8% 늘었습니다.



전세 거래량은 2만 3천539건에서 2만 2천830건으로 3.0% 줄었습니다.



다만 연립·다세대 전월세 전체 거래량은 작년 1∼5월 5만 7천642건에서 올해 동기는 6만 1천285건으로 6.3%가 증가한 것으로, 전세의 월세 전환(59.2%→62.7%)이 심화된 것을 알 수 있습니다.



조사 기간 아파트 매매 거래량은 금천구·도봉구(95.6%), 노원구(85.0%), 중랑구(78.1%), 강북구(70.7%) 등 강북지역에서 크게 늘었습니다.



이에 비해 성동구(-63.6%), 마포구(-49.8%), 광진구(-43.2%) 등 한강벨트 지역은 작년 대비 거래량이 큰 폭으로 줄었습니다.



연립·다세대는 서울 25개 자치구 전체에서 매매 거래량이 증가했습니다.