[정치쇼] 강득구 "노골적인 유시민의 대통령 디스 누가 공감?…정청래 '김용남 공천 후회'? 반성을 해야"

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[SBS 김태현의 정치쇼]

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▷김태현 : 전당대회를 앞두고 후보 간 경쟁이 치열해지고 있는데요. 이런 가운데 유시민 작가가 다시 등판에서 작심발언들을 쏟아냈습니다. 이와 관련한 당내 분위기는 어떤지 민주당 강득구 최고위원과 이야기 나눠보겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶강득구 : 안녕하세요 강득구입니다.▷김태현 : 의원님 어제 유시민 작가가 매불쇼 출연해서 한 거의 1시간 가까이 얘기를 했던 것 같은데 다 보셨지요?▶강득구 : 다 보지는 못하고요. 한 중간 정도.▷김태현 : 일단 의원님이 보시기에 전체적으로 유시민 작가의 어제 발언들이 우리 대통령 잘돼야 되는데, 이렇게 하시면 잘될 것 같은데. 이런 충고와 고언입니까? 아니면 잘되나 보자. 약간의 악담이 담긴 그런 얘기입니까?▶강득구 : 제가 보시기에는 충고와 고언일 수도 있지만 유시민 작가는 자기 확신이 강한 그야말로 지식인이잖아요. 그렇기 때문에 이재명 정부가 이렇게 가면 실패할 수밖에 없어 뭐 이런 식의 메시지가 아닌가라는 게 제 생각입니다.▷김태현 : 유시민 작가의 전반적인 진단에 동의하세요? 아니면 만약에 반드시 필연적 실패의 길로 갈 것이다 뭐 이렇게 얘기했거든요, 어제요.▶강득구 : 이재명 정부가 이제 2년차에 접어들었습니다. 제가 국민 여러분께 물어보겠습니다, 여쭤보겠습니다. 지금 이재명 정부가 실패의 길로 가고 있나요? 지금 이재명 정부가 반국민적 길을 가고 있나요? 저는 큰 틀에서 그 힘든 가운데 1년 동안 나름대로 국민주권정부로서 안착을 하고, 그리고 정치검찰 개혁하고, 그리고 윤석열 정권 마무리하고, 그리고 개혁을 위한 길로 본격적으로 가고 있고요. 그리고 나름대로 성과를 내고 있다. 그렇기 때문에 유시민 작가의 말은 동의도 못 할뿐더러 상당 부분 어떻게 보면 왜곡하고 있는 거지요. 그런 거 아닌가요?▷김태현 : 의원님, 하나씩 보겠습니다. 검찰개혁 관련해서 어제 유 작가가 이런 얘기를 했어요. “검찰개혁이 1년 넘도록 안 되는 이유는 대통령의 수사와 기소 완전분리를 원하지 않기 때문이다. 본인이 책임감 있게 풀어야 한다. 그런데 법무부 장관 시키고, 총리 시키고 그렇게 해왔다. 욕먹을 일은 밑에 사람 시키고, 좋은 일은 자기만 한다. 마키아벨리식의 일처리이다.” 뭐 이런 얘기거든요.▶강득구 : 유시민 작가는 직접적으로 노골적으로 이재명 대통령을 디스한 거지요.▷김태현 : 네.▶강득구 : 예를 들면 이런 겁니다. 대통령이 있습니다. 그리고 국무총리가 있습니다. 대통령이 모든 일을 다 할 수 없어서 장관이라는 직제를 둔 겁니다. 그러면 검찰 관련된 부분은 법무부 장관한테, 그리고 예를 들면 큰 틀은 총리한테 이렇게 업무를 맡기는 게 본인이 피하는 건가요? 효율적으로 일을 하기 위해서 대통령은 지침을 주고, 방향을 잡아주고, 실무적인 일은 장관이 하는 거지요. 그런 거 아닙니까?▷김태현 : 아무래도 유 작가는 그런 걸 의심하는 것 같아요. 대통령이 진짜 그 자리에 앉고 보니까 검찰을 좀 이렇게 활용하기 위해서 검찰개혁의 의지가 없는 거 아니야? 뭐 이런 약간 의심을 가지고 있는 것 같더라고요. 어제 얘기를 들어보면요.▶강득구 : 생각해 보십시오. 지금 우리가 정치검찰 할 때 가장 큰 이슈가, 큰 문제가 수사권과 기소권의 분리였잖아요. 그래서 공소청이랑 중수청 이번 10월 2일부터 가잖아요. 그런 거 아닌가요? 이게 성과 아닌가요? 보완수사권 어떻게 할 거냐 큰 틀에서 국무총리를 통해서 이재명 정부는 보완수사권 폐지를 원칙으로 한다. 그러나 국회에서 그거에 대한 부분들에 대한 구체적인 것들은 숙의해서 당에서 결정하라. 이게 틀린 건가요? 당은 입법의 권한을 가지고 있는 입법부의 축이잖아요. 그런데 그거를 불리한 건 피한다? 이건 제가 보기에는 삼권분립 제도, 그리고 대통령의 역할, 그리고 국무총리의 역할, 그리고 왜 정부 부처가 있는지. 최소한의 개념도 없는 분이라고는 생각을 안 하지요.▷김태현 : 네.▶강득구 : 그러나 저는 필연적 실패의 길 이거를 유시민 작가께서 말씀하셨는데요. 그러면 성공의 길은 뭐지요? 저는 오히려 유시민 작가에게 묻고 싶습니다. 저희들도 여태까지 유시민 작가가 글로 말로 하는 것은 상당히 진지하게 무겁게 받아들였습니다. 그러나 참 이제 도저히 유시민 작가의 말의 무거움, 그리고 말의 비중 이런 부분들은 어떻게 보면 점점 없어지고, 그리고 이 부분에 대해서 공감이 안 되잖아요.▷김태현 : 기본적으로 그 부분에 대한 반감이 있는 것 같아요. 대통령이 구조적 다수를 얘기를 하고, 대통령이 사실은 중도확장적인 정책들, 인사에 있어서의 보여주는 모습들 그런 부분들이 사실은 중도층에서는 좋은 평가를 받았던 것 같은데요. 어제 그 유시민 작가 얘기 들어보면 이른바 증축론, 재개발론, 재건축론 얘기하면서 그 부분에 대해서 굉장히 반감이 있는 것 같거든요. 대통령의 지금 일종의 우클릭 정책이요. 그 부분에 대해서 어떻게 보세요?▶강득구 : 저는 우클릭 정책이라는 단어, 용어보다는 오히려 저는 실용적 관점이라고 생각합니다.▷김태현 : 네, 실용적 관점.▶강득구 : 한번 생각을 해 보십시오. 지난 대선 때 그야말로 계엄이라는 초유의 상태에서, 혼돈의 상태에서 선거를 치렀음에도 불구하고 그 당시에 이재명 후보와 권영국 후보, 그리고 김문수 후보와 이준석 후보 양쪽 표를 합치면 범민주진영 후보 표가 적었습니다. 문재인 대통령 때도 어떻게 보면 탄핵이라는, 박근혜 탄핵이 아니었으면 선거결과가 제가 보기에는 정상적으로 치러졌다 그러면 어떤 결과가 나왔을지 모릅니다.▷김태현 : 네.▶강득구 : 저는 지난 대선도 마찬가지였다고 생각합니다. 이게 사실은 정치토양의 현실입니다. 그렇기 때문에 대통령 입장에서는 그야말로 제일 중요한 게 국정을 뒷받침할 수 있는 게 여론인데, 그 여론의 기반을 조금 더 확산하고 확대하려 그러면 실용적 입장에서 중도를 포용하고 안고 함께 가는 것이 맞는 거 아닌가요? 무조건 순혈주의로 가는 게 맞는 건가요? 어떤 게 저는 맞는 거냐 이거에 대한 입장은 다를 수 있다고 생각을 하지만요. 대통령이 되는 순간 원칙을 지키면서 통합적 관점으로 국정운영을 할 수밖에 없습니다.▷김태현 : 그 부분에 대해서 어제 유 작가가 그런 얘기를 하더라고요. “대통령이 이른바 정계개편과 관련해서 그 구조적 다수를 만들기 위해서 뭔가를 생각을 하고 있는 것 같은데, 나는 그게 뭔지 잘 모르겠다. 그 밑에 실제로 움직이는 팀이 있는 것 같은데 일을 잘하는 것 같지는 않다. 그리고 결국 실패할 거다.” 뭐 이렇게 얘기했거든요. 대통령님은 뭔가 이른바 거창하게 얘기하면 정계개편이나 그런 부분들에 대해서 뭔가 구상하고 계신 게 있나요?▶강득구 : 이재명 대통령은 민주당 중심으로 한다. 예를 들면 연합을 할 수도 있고, 연대를 할 수도 있고, 때로는 통합을 할 수도 있지만 그 중심은 민주당이어야 된다라는 원칙 속에서 정국 운영을 하는 거지요. 그리고 범민주진영은 어떤 형태로든지 함께 갈 수 있도록 나름대로 방향성들을 모색해야 된다라는 거지요. 그런데 지금 유시민 작가의 얘기는 마치 예를 들면 정계개편한다 뭐 이런 식의 메시지인 것 같은데요. 지금 정계개편할 이유가 있나요? 지방선거에서도 어쨌거나 완벽한 완승이라고 하기는 뭐 하지만, 일정 정도 나름대로 신뢰를 받았고요.▷김태현 : 네.▶강득구 : 그리고 또 우리가 국회에서 의석을 1당으로서 유지하고 있고, 그리고 조금만 더 열심히 하고 성과를 내면 다음 총선에서도 희망을 가질 수 있기 때문에요. 저는 이 구도를 예를 들면 해체하고 새로운 구도를 만들어야 된다, 그게 대통령의 뜻이다. 이 말에 대해서는 유시민 작가가 상황판단을 제대로 못 보신 것 같습니다.▷김태현 : 유시민 작가 왈, 대통령이 잘못한 심각한 행위 중에 하나로 이른바 명픽 얘기를 했거든요. 정원오 서울시장 후보 때, 그다음에 지금 조정식 국회의장, 그다음에 경기지사에서 한준호 후보. 이런 몇몇 자리에 대해서 거의 뭐 대통령이 명픽 찍은 사람들이 다 됐다. 그리고 이번에 전당대회에 있어서도 정청래 전 대표 대놓고 연임하지 말라 그러고 국무총리 띄워준 거 아니냐 이 부분을 지적을 하더라고요. 대통령이 당의 인사에 개입한 뭐 이런 부분에 대해서요. 이건 어떻게 보세요?▶강득구 : 이 부분을 어떻게 볼 거냐라는 부분은 각자 판단의 문제인데요. 대통령이 나름 사람에 대한 생각은 표현할 수 있다라고 생각합니다. 그런데 그거를 받아들이는 건 유권자의 몫이고, 국민의 몫이지요. 그런 거 아닌가요? 예를 들면 서울시장 대통령께서 명픽이라는 표현보다는 유능한 구청장이었어 이렇게 얘기하는 거를 명픽이라고 바라볼 수도 있지만, 그 정도의 얘기. 또 본인과 구청장이었던 우리 정 후보와 그런 나름대로 인연과 관계 속에서 봐온 나름대로의 느낌, 생각을 얘기한 거지. 그런 거 아닌가요? 마지막 선택은 당원과 유권자들이 하는 거지요. 저는 그렇기 때문에 그걸 무조건 명픽이라고 얘기하는 것은 맞지 않다라고 생각합니다.▷김태현 : 어제 유시민 작가의 발언이 보도되고 나서 민주당 내 의원님들의 반응은 어떻습니까?▶강득구 : 제가 개별적으로 다 물어보고 이런 건 아니지만요. 실제로 최근에 유시민 작가의 발언에 대해서 민주당 의원들은 제가 조금 전에 말씀드린 대로 윤석열 정권 때만 하더라도 유시민 작가가 갖고 있는 메시지의 무게, 영향력 이런 부분들은 누가 뭐라 해도 상당 부분 있었지요. 그리고 우리는 존중했고요. 그런데 우리 이재명 정부가 들어선 이후 유시민 작가가 대통령을 향한 메시지, 민주당을 향한 메시지 이런 부분에 대해서는 이제는 뭐 나름대로 시효가 다 됐다라는 표현을 쓰면 그렇지만요. 도저히 공감이 안 간다라고 생각하는 분들이 의외로 많습니다.▷김태현 : 의원님, 솔직히 대통령에 대한 충정 어린 권고나 조언이 지금 선을 넘었다고 보시는 거지요? 일종의 금도를 넘었다.▶강득구 : 저는 금도를 넘었다고 생각합니다.▷김태현 : 그리고 단순한 충고와 권고는 아닐 것이다? 아니다. 그렇지요?▶강득구 : 그렇게까지 생각합니다. 그리고 최소한 마지막 판단은 자의적 판단을 하는 거지요. 그러나 그것과 관련된 논리적 근거, 팩트, 그리고 공감이라는 부분에서 유시민 작가가 최근에 한 발언들, 특히 대통령을 향한 발언들은 공감을 얻기에는 상당 부분 현실과 괴리가 돼 있다, 그리고 왜곡돼 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.▷김태현 : 그러면 왜 이런다고 보세요? 뭔가 의도가 있을 거 아니에요. 유시민 작가처럼 어쨌든 명민한 사람이요. 그냥 하고 싶은 말을 했지, 뭐 실수를 한 것 같지는 않고요. 이 전당대회 국면에요.▶강득구 : 저는 유시민 작가를 적어도 우리 시대의 선배로서 존경하고 존중해온 사람입니다. 저는 유시민 작가께서 왜 이러시는지 한번 묻고 싶고요.▷김태현 : 네.▶강득구 : 그런데 이런 건 있을 겁니다. 시간이 갈수록 유시민 작가가 보내는 메시지가 사회적 공감이라든지 그리고 영향력이 어떻게 보면 점점 줄어드는 거잖아요. 그런 부분에 대해서는 지식인 입장에서는 상당 부분 본인 스스로가 내가 약간 좀 이거 왜 이러지? 뭐 이런 딜레마가 있는 거 아닌가요.▷김태현 : 혹시 일종의 권력투쟁과 관련해서 대통령이 구조적 다수 얘기하고, 뉴이재명 얘기하고, 진영을 넓게 쓰려고 하는 것들을 임기 1년 동안 하고 계시잖아요. 그 부분에 대해서 뉴이재명이 늘어나고, 친명계가 늘어나고, 새로운 사람들이 들어오면 본인들이 가지고 있던 원래 친노, 친문의 그 기득권이 없어질까 봐 걱정해서 이러는 거라고 보세요?▶강득구 : 그런데 그렇게 ABC로 나누는 것조차도요.▷김태현 : 재개발, 재건축 이런 얘기해서요.▶강득구 : 재개발, 재건축, 증축 이런 유시민 작가의 그야말로 편가르기, 그리고 그야말로 네 편 내 편 이것도 동의가 안 갑니다. 저는 김대중 총재 때 평민당에 입당을 했고요. 그리고 누구보다 노무현 후보를 좋아했고요. 그리고 이재명 대통령, 그리고 문재인 후보를 위해서 최선을 다해서 뛰었던 사람입니다. 그런 입장에서 보면 유시민 작가의 얘기가 ABC로 저 같은 경우는 어디에 포함되지요? 아마 정치권에 있는 상당 부분의 사람들이 그런 혼돈에 빠질 겁니다. 그런 거 아닌가요?▷김태현 : 알겠습니다. 어제 보니까 박지원 의원은 “너무 큰 상처를 줬다.”, 송재봉 의원은 “실패하라고 고사를 지낸다.”, 박홍근 장관은 “동지의 언어가 아니다.” 유시민 장관의 어제 그 발언들에 대해서 이렇게 강하게 비판들을 하시더라고요. 언론기사를 보니까 일각에서는 이렇게 보시는 분들도 있는 것 같아요. 유시민 작가가 대통령을 너무 이렇게 아래로 보고 얘기하는 거 아니냐.▶강득구 : 대통령을 아래로 본다라는 것보다도요.▷김태현 : 대통령에게 너무 가르치려는 듯이 당신 이렇게 하면 실패할 거야. 내 얘기 들어야 성공하지 당신 이렇게 하면 실패해. 잘 되나 내가 지켜보겠어. 뭐 이런 느낌이 드는 언어들을요.▶강득구 : 그런 교조적 모습은 있지요.▷김태현 : 어제도요? 교조적 모습?▶강득구 : 그럼요. 어떻게 보면 유시민 작가의 그런 부분은 일관된 모습이지요. 그러나 제가 본 이재명 대통령은 변호사 시절부터, 그리고 시장, 도지사, 현재 대통령직을 수행하고 있는 이재명이라는 정치인은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 다양한 경험을 했고요. 그리고 다양한 문제를 부딪히면서 국정운영을 하고 있고요. 그 경험들이 생각하는 것보다 훨씬 더 문제 해결하는 능력이라든지, 세상을 바라보는 관점이라든지 이런 부분에 대해서 어느 지도자보다 훈련된 분이고요. 그리고 어느 지도자보다도 실용적 관점에서 대한민국의 현실과 미래를 나름대로 방향을 갖고 지금 국정운영을 하고 있다라는 말씀을 분명히 드립니다.▷김태현 : 네.▶강득구 : 유시민 작가의 입장에서 보면, 전형적 지식인 입장에서 보면 그렇게 보일 수 있지만요. 그것조차 저는 유시민의 생각이지, 대다수 지식인의 생각은 그렇지 않다라는 말씀을 드립니다.▷김태현 : 어제 유시민 작가가 마지막으로 이런 얘기를 하더라고요. “내가 오늘 이렇게 대통령에 대해서 얘기하는 거는 시민들한테 하는 얘기다. 판단은 결국 시민들이 할 거고, 대통령이 잘못된 길로 가면 시민들이 교정을 할 거다.” 뭐 이런 취지의 얘기를 하던데요. 이거 어떤 의미라고 보세요?▶강득구 : 시민들이 교정할 거다라는 거는요.▷김태현 : 그런 취지의 발언으로요. 정확한 워딩은 아니고요.▶강득구 : 한마디로 무서운 얘기이지요. 그런데 또 한편으로는 제가 아까 맨 처음에 말씀드린 대로 대통령이 국정운영을 하는 데 가장 중요한 축이 두 가지입니다. 첫 번째, 국회 입법부가 민주당 포함해서 범여권이 과반의석을 지켜야 된다. 그리고 여론의 흐름, 국정지지율이 일정 정도 유지돼야 된다. 이 두 가지 입장이 가장 중요한 겁니다. 그렇기 때문에 대통령은 여론의 흐름에 대해서 항상 신경을 쓰지요. 최근에 예를 들면 부동산 문제 관련해서 직접 국민들과 소통하는 것도 사실은 국민들과 소통을 통해서 국민들의 다양한 생각, 의견을 모아지게 만드는 것도 중요하지만요. 그걸 통해서 여론의 흐름들 이런 걸 직접 읽고, 그걸 정책으로 만들어가는 것.▷김태현 : 네.▶강득구 : 그렇기 때문에 저는 유시민 작가가 그런 부분에 대한 걱정은 고마우나 유시민 작가 이상으로 우리 의원들이나 청와대나 그리고 대통령 자신도 국민의 생각, 국민의 입장 그걸 정책의, 그리고 정무적 판단하는 데 가장 중요한 첫 번째 원칙으로 생각한다는 말씀을 분명히 드립니다.▷김태현 : 알겠습니다. 마지막 질문이 될 것 같은데요. 정청래 전 대표가 지난 재보궐선거 때 평택을 공천해 주고 후회한다. 안 했어야 되는 건데. 그래서 어부지리로 다른 사람이 됐다 이런 얘기를 며칠 전에 하지 않았습니까? 그건 어떻게 보세요?▶강득구 : 분명히 말씀드립니다. 재보궐선거 공천할 때 당대표인 본인이 책임지고 한다. 우리 최고지도부인 최고위랑 한마디 상의도 없었습니다.▷김태현 : 네.▶강득구 : 그리고 더 제가 이해가 안 가는 건 이런 겁니다. 본인이 공천 책임지고 한다고 해서 공천했어요. 그리고 후원회장까지 맡았습니다. 그런데 유세기간 동안 한번도 오지 않았습니다. 통상적으로 우리가 박빙인데 지도부가 가서 유세도 하고, 밀어달라고 하고 그럽니다. 저는 그 당시에 정청래 대표가 한번이라도 왔으면 이겼다고 생각합니다.▷김태현 : 네.▶강득구 : 저는 지금도 정청래 전 대표한테 묻고 싶어요. 공천을 했으면 책임져야 되는 거 아닌가요? 그런 거 아닌가요? 그러면 공천의 원칙이 뭔지. 그런 거 아닌가요? 저는 한편으로 그런 생각도 합니다. 우리가 큰 틀에서 지난번 보궐선거 했을 때 조국혁신당, 진보당, 민주당 연대와 연합을 어떻게 할 거냐 이런 부분에 대한 원칙을 정했으면요. 예를 들면 평택은 민주당, 예를 들면 부산은 조국혁신당 이런 식으로만 했어도 선거결과가 이렇게 되지는 않았을 거라고 생각합니다.▷김태현 : 네.▶강득구 : 결론은 정청래 대표가 후회한다가 아니고요. 반성한다 이렇게 먼저 했어야 되는 거 아닌가요? 반성한다. 그리고 김용남 후보, 그리고 평택시민들에게 죄송하다. 내가 한번도 못 가서 성찰하고 복기하겠다. 저는 그런 의미에서 정청래 대표가 이번에 당대표 출마하는 게 맞는 건지 여전히 동의가 안 됩니다.▷김태현 : 알겠습니다. 여기까지 하도록 하지요. 더불어민주당 강득구 의원이었습니다. 감사합니다.▶강득구 : 감사합니다.