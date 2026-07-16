캐나다 전역 산불 800여 건…화성같은 황갈색 하늘에 최악 대기질

▲ 15일(현지시간) 산불로 황갈색으로 변한 캐나다 토론토 하늘

캐나다 전역에서 800건이 넘는 산불이 발생했습니다.이로 인한 연기가 캐나다뿐만 아니라 미국 북동부로 확산하면서 양국 대도시 대기질에 비상이 걸렸습니다.15일(현지시간) NBC, 로이터통신 등 외신에 따르면 이날 기준 캐나다 전역에서 총 835건의 산불이 발생했습니다.이 중 112건은 당국의 진화 능력을 벗어난 '통제 불능' 상태입니다.산불은 매니토바, 온타리오 등 중부 지역에 집중돼 있으며 현재까지 소실된 면적은 190만 헥타르에 달합니다.캐나다 정부는 전국적인 이상 고온 현상으로 산불이 확산한 것으로 보고 있습니다.특히 온타리오주 북서부에서 발생한 산불 연기가 대도시로 대량 유입되면서 토론토의 대기질은 급격히 떨어졌습니다.이날 토론토 대기질 건강지수(AQHI)는 최고 위험 수준인 '10 이상'을 기록했습니다.토론토의 대기 오염도는 인도 델리 등을 제치고 한때 세계 1위에 오르기도 했습니다.토론토 시내에서는 연기로 하늘이 황갈색으로 변했고, 도심 스카이라인이 희미하게 보일 정도로 시야가 악화했습니다.대기오염 수치가 급등하자 토론토시는 시내 광장에서 예정돼 있던 월드컵 야외 시청 행사를 전면 취소했습니다.유해 연기는 국경을 넘어 미 중서부와 북동부까지 유입됐습니다.미 국립기상청(NWS)은 유해 연무가 오는 16일 워싱턴DC까지 확산하고 이번 주 후반까지 이어질 수 있다고 예보했습니다.캐나다뿐만 아니라 미 미시간주와 위스콘신주, 메인주, 매사추세츠주 등에서도 하늘이 황갈색으로 변했다는 보고가 이어졌습니다.캐나다 토론토와 미국 보스턴 지역 언론들은 "화성에서 깨어난 건가", "하늘이 기괴한 빛으로 물들었다", "하늘이 지옥 같은 색으로 변했다"는 반응을 내놓기도 했습니다.뉴욕시도 대기질이 세계에서 5번째로 높을 정도로 악화하자 경보를 발령하고 주민들에게 야외활동 자제를 당부했습니다.특히 오는 19일 뉴저지주 야외 경기장에서 8만 명이 관람할 것으로 예상되는 월드컵 결승전과 5만 명 규모의 센트럴파크 야외 관람 행사를 앞두고 당국의 우려가 커지고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)