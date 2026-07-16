보안 부문도 AI 칼바람…MS, 임원 9명 교체·수백 명 해고

▲ 마이크로소프트 로고

마이크로소프트(MS)가 인공지능(AI) 해킹 대비를 위한 체질 개선을 내세우며 임원들을 무더기로 경질하는 등 대규모 조직개편을 벌인 것으로 나타났습니다.하예트 갤로 MS 보안 부문 총괄부사장(EVP)은 지난 2월 취임한 이후 약 5개월간 기업부사장(CVP)급 임원 가운데 최소 9명을 내보냈다고 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 복수 소식통을 인용해 15일(현지시간) 보도했습니다.CVP는 한국의 직급 체계에서 상무급에 해당하는 임원입니다.갤로 부사장은 AI 보안 제품을 개발하는 팀을 확대하고 전통적인 보안 부문은 축소하는 등 조직에도 변화를 줬습니다.이 과정에서 MS는 보안 부서 약 1만 명 가운데 수백 명을 면직하는 등 정리해고도 단행했습니다.그는 이날 사내망에 게시한 메모에서 "지난 몇 달간 쉽지 않은 시기를 보냈다"면서 "그러나 지금과 같은 시기에는 명확성과 신념, 집중력이 필요하다"고 인적 쇄신의 필요성을 강조했습니다.그는 "업계 전체가 근본부터 재구성되고 있다"며 "MS는 AI 열풍을 통해 성과를 거둘 수 있는 유리한 위치에 있다"고 낙관적인 전망을 내놨습니다.실제로 MS는 AI를 보안 영역에 적용해 전례 없는 성과를 냈습니다.MS는 14일 공개한 정기 업데이트에서 윈도우와 오피스 등 전 제품군에 걸쳐 570개의 보안 결함을 해결하는 패치를 적용했습니다.이는 MS 보안 업데이트 사상 최대 규모로 꼽힙니다.갤로 부사장이 지휘한 AI 보안 자동화 도구 '엠대시'(MDASH)도 실전에 배치되면서 취약점을 잡아내는 속도가 기하급수적으로 빨라진 것으로 평가됩니다.사이버 보안업계에서는 전문가 수준의 취약점 탐지 능력을 갖춘 것으로 평가되는 최고급 AI 모델의 등장에 따라 기존과는 다른 정책을 선택하는 사례가 늘고 있습니다.애플도 보안 업데이트를 다른 소프트웨어 개편과 함께 내놨던 지금까지와 달리 배포 횟수를 늘리고 주기를 단축하는 방향으로 정책을 수정하기로 한 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)