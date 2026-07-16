'메시 2도움' 아르헨티나, 대역전극으로 결승행

<앵커>



북중미 월드컵에서 지난 대회 우승국 아르헨티나가 잉글랜드에 역전승을 거두며 결승에 진출했습니다. 이번에도 축구의 신 메시가 활약했습니다.



전영민 기자입니다.



<기자>



양 팀 선수들이 초반부터 격렬한 몸싸움을 펼치며 경기가 과열된 가운데, 메시를 앞세운 아르헨티나와, 케인과 벨링엄을 내세운 잉글랜드는 유효 슈팅을 하나도 기록하지 못하고 득점 없이 전반을 마쳤습니다.



답답하던 흐름은 후반 10분 단번에 바뀌었습니다.



잉글랜드 로저스가 측면에서 크로스를 올리자, 고든이 수비수 뒤로 파고들어 오른발로 밀어넣으며 이번 대회 첫 골이자 선제골을 터트렸습니다.



이후 반격에 나선 아르헨티나는, 잇달아 날린 회심의 헤더가 잉글랜드 픽포드 골키퍼의 선방쇼에 가로막혔는데, 후반 40분 기어이 승부를 원점으로 돌렸습니다.



메시가 수비수들의 시선을 끈 뒤 패스를 내주자, 페르난데스가 지체 없이 오른발 중거리 슈팅을 날려 골망을 흔들었습니다.



그리고 후반 추가 시간 메시의 발끝이 다시 번뜩였습니다.



측면에서 왼발이 아닌 오른발로 자로 잰 듯한 크로스를 올렸고, 마르티네스가 머리로 받아 넣어 역전 골을 터트렸습니다.



경기 종료 휘슬이 울리는 순간 도움만 두 개를 올려 대역전극을 이끈 메시는 그 자리에 주저앉아 두 주먹을 불끈 쥐고 포효했고, 관중석을 향해 두 팔을 들어 보이며 기쁨을 만끽했습니다.



마르티네스 골키퍼를 비롯한 아르헨티나 선수들은 눈물을 쏟으며 승리를 자축했습니다.



메시를 앞세워 월드컵 2회 연속 우승에 도전하는 아르헨티나는 오는 20일 무적 함대 스페인과 우승 트로피를 놓고 격돌합니다.



(영상편집 : 박정삼)