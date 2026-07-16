[모닝와이드 ] 오늘의 주요뉴스

1. "관계성 범죄 얘기 안 나오게"…범행 전 피해자 알았다



광산 경찰서장이 장윤기 사건을 스토킹 같은 관계성 범죄와 연결 짓지 말라는 취지로 지시했다는 진술을 경찰 특별 수사단이 확보했습니다. 특수단은 장윤기가 살해한 여고생을 사건 훨씬 전부터 알고 있었을 정황도 확인했습니다.



2. '보완수사권' 충돌…"대통령이 원치 않아" 발언 파장



검찰 보완수사권 폐지에 대해 민주당 내에서도 이견이 커지고 있습니다. 이런 가운데 친여 성향인 유시민 작가가 "이재명 대통령이 수사와 기소의 완전한 분리를 원하지 않기 때문"이라고 한 발언을 놓고 파장이 일고 있습니다.



3. 미군 이번엔 '대낮 공습'…이란 "협상 없다"



미군이 대낮부터 이란을 공습하면서 닷새 연속 공격을 이어갔습니다. 트럼프 대통령의 압박에도 이란은 협상은 없다면서 MOU 이행 중단을 선언했습니다.



4. "레버리지 ETF 신속 보완"…오늘 대책 논의



최근 주가 급등락의 원인으로 지목된 단일종목 레버리지 ETF에 대해 이재명 대통령이 제도를 신속하게 보완하라고 지시했습니다. 금융당국은 오늘(16일) 시장상황 점검회의를 열어 관련 대책을 논의합니다.