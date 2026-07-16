민주당, 국힘 주진우 '김 여사 손털기 영상' 공개에 "악의적 조작 선동"

국민의힘 주진우 의원이 이재명 대통령 배우자 김혜경 여사가 최근 국빈 방문 중에 몽골 대통령과 악수한 뒤 이른바 '손 털기' 동작을 했다는 의혹을 제기하자 더불어민주당은 15일 "악의적 조작 선동"이라며 이를 비판했습니다.



주 의원은 지난 13일 페이스북에 '김혜경 여사 손 털기, 국격과 예의마저 털었나'라는 제목의 동영상을 올리고 "국민 세금 쓰고 몽골까지 가서 '손 탈탈'이 뭡니까"라고 말했습니다.



주 의원이 공개한 영상에는 지난 11일 몽골 울란바타르에 있는 전통 활쏘기 경기장에서 김 여사가 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 악수한 직후 오른손을 터는 모습이 담겼습니다.



당시 장면을 더 길게 기록한 다른 영상에는 김 여사가 후렐수흐 대통령과 악수 전에도 활시위를 당긴 뒤 손을 터는 모습이 나옵니다.



이에 대해 더불어민주당 황명선 최고위원은 이날 최고위에서 "전체 영상에서 (김 여사가) 활시위를 당긴 뒤 아파하는 장면을 모두 확인할 수 있는데도 악수 직후 손을 터는 장면만 짜깁기해서 유포했다"며 "비열하기 짝이 없는 악의적 조작 선동"이라고 말했습니다.



이어 "주 의원은 대한민국 국회의원 맞나. 이참에, 의원직에서 물러나 사이버 렉카 유튜버로 전향하라"며 "최소한의 양심이 있으면 지금이라도 김 여사와 국민에게 사죄하고 영상을 즉시 삭제하기를 바란다"고 강조했습니다.



박해철 대변인도 브리핑에서 "국민의힘이 왜 가짜뉴스 방지법을 그토록 반대하는지 이제서야 알겠다"며 "민주당은 가짜뉴스 방지법을 통해 허위조작정보와 사이버렉카 범죄로부터 국민을 보호하겠다"고 말했습니다.



민주당은 주 의원의 영상 및 관련 글 게재에 법적 대응도 하겠다는 입장입니다.



이후 주 의원은 페이스북에 "내가 외교 결례를 비판했다고 청와대가 공격하고, 민주당이 법적 조치를 한다고 한다"며 "권력에 대한 아첨도 적당히 해라"라고 썼습니다.



이어 "나는 순방 비용을 부담하는 국민을 대표해 김 여사에게 국격에 맞는 품격을 보이라고 비판할 권리가 있다"며 "민주당의 법적 조치에는 맞대응하겠다. 내일부터 국민 입틀막법에 대한 집단 헌법소송에 돌입한다"고 덧붙였습니다.