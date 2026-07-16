[날씨] 충청 이남 장맛비…주말부터 전국으로 확대

다시 정체 전선이 활성화하면서 오늘(16일) 충청 이남 지역을 중심으로 장맛비가 내리겠습니다.



오전에 호남과 제주부터 비가 시작돼 오후에는 충청, 밤에는 경상 서부에도 비가 잦겠습니다.



강수는 내일까지 이어질 텐데요.



내일까지 예상 강수량 호남과 경남에 30에서 80, 충청과 경북에 20에서 60mm로 양이 제법 많겠고요.



제주는 5에서 30mm가 예상됩니다.



오늘 그 밖의 수도권과 강원은 구름 많겠습니다.



한편 여전히 영남 지역을 중심으로 폭염 특보가 유지 중인 가운데 오늘도 포항은 37도까지 치솟겠고요.



서울도 32도까지 오르며 어제보다 6도가량 높아 무덥겠습니다.



현재 기온 서울이 23.3도, 대구 26.2도 가리키며 영남 지역을 중심으로 열대야가 예상되고요.



낮 기온 강릉 33도, 광주 30도 보이겠습니다.



주말부터 전국에 비가 내리기 시작해 다음 주 초반까지 이어지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)