한미 '현안' 엉켰나…주미대사 '이례적' 귀국

<앵커>



강경화 주미대사가 일시 귀국했습니다. 특별한 외교 상황 없이 귀국하는 것은 이례적인 일입니다. 쿠팡 문제로 꼬이기 시작한 한미 양국 현안에 대한 해법을 찾기 위해 정부가 긴급 조율에 나선 것으로 보입니다.



김혜영 기자입니다.



<기자>



닷새 일정으로 귀국한 강경화 주미대사.



외교부 청사에 들어서면서 쿠팡 문제의 장기화를 언급했습니다.



[강경화/주미 한국대사 : (쿠팡 문제가) 제가 생각했던 것보다는 훨씬 오래 가는 이슈여서, 그 이슈는 이슈대로 관리하면서….]



청와대는 강 대사의 이번 귀국을 "양국 관계 발전 방안에 대한 공관장의 건의나 솔직한 의견을 청취하기 위한 목적"이라고 설명했습니다.



하지만 현직 주미대사가 개인적인 일이 아닌 현안 조율을 이유로 일시 귀국한 것은 이례적인 일입니다.



그만큼 한미 간 주요 현안을 풀어나가는 것이 여의치 않은 상황이라는 뜻으로 볼 수 있습니다.



쿠팡 문제는 미국 의회뿐 아니라 백악관까지 나서 '한국 정부가 미국기업 쿠팡을 차별한다'고 압박하면서, 핵추진 잠수함과 원자력 협력 등 안보 분야 협상에까지 영향을 주고 있습니다.



지난해 한미 정상이 합의한 대미 투자 분야에서도 '1호 프로젝트'가 아직 확정되지 않아 미국 측 불만이 커지는 모습입니다.



지난주 러트닉 미 상무장관은 삼성전자와 SK하이닉스를 거론하며 미국 내 생산 시설 확대를 공개 요구하기도 했습니다.



정부는 대미 투자에 대해 '상업적 합리성'을 충분히 따져봐야 한다는 입장입니다.



[이재명 대통령 : 이게 규모도 크고, 또 장기적인 국민들의 이해관계에 노출돼 있는 사안이라 정말 신중하게, 정말 국익 수호라는 측면에서 잘해야 됩니다.]



강경화 대사는 청와대 국가안보실이 주재하는 한미 현안 관련 회의에 참석할 예정인데, 오는 19일 미국으로 돌아가기 전까지 상황을 돌파할 해법을 마련할 수 있을지 주목됩니다.



(영상취재 : 조춘동·정상보, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 최하늘)