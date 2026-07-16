"범행 전부터 피해자 알았던 정황…조사도 안했다"

<앵커>



경찰 특수단은 장윤기가 살해한 여고생을 훨씬 전부터 알고 있었던 정황을 포착하고 스토킹을 해왔던 것인지 확인하고 있습니다. 이게 맞다면 광주 경찰은 자기들 보신과 면피를 하려고 강력 범죄자의 중죄 하나를 그냥 눈감아준 셈입니다.



손기준 기자입니다.



<기자>



경찰 특별수사단은 어제(15일) 중간 수사 결과 발표에서 "장윤기가 계획적으로 피해 여고생을 노리고 범행을 한 흔적이 있었다"고 밝혔습니다.



"장윤기가 일방적으로 혼자 피해 여고생을 알지 않았을까 하는 흔적"이 경찰이 초동 수사에서 압수한 장윤기 휴대전화 공기계에서 발견됐다는 겁니다.



피해 여고생을 알게 된 시점이 사건 발생 훨씬 이전으로 추정된다는 게 특별수사단 설명인데, 장윤기는 구속 전 피의자 심문 등에서 모르는 사람을 상대로 한 우발적 범행이라고 주장해 왔습니다.



[장윤기 (지난 5월 7일) : (왜 여학생을 공격했습니까?) 여학생인 걸 알고 한 건 아닙니다.]



당시 수사팀은 지난 5월 8일 관련 정황을 파악했지만 추가 조사나 확인은 없었고, 성범죄 목적은 생략된 채 우발적 살인 혐의로 장윤기를 검찰에 넘겼습니다.



구속된 수사팀장 A 경감은 팀원들에게 '성범죄로 몰아가지 말라'며, 범행 당시 장윤기의 차 뒷문이 열려있는 것으로 보인다는 내용의 보고서 삭제를 지시했고, 리얼돌과 케이블 타이 등 주요 증거물도 압수하지 않았다고 특별수사단은 밝혔습니다.



[오동욱/경찰청 국가수사본부 특별수사단장 : (A 경감은) 리얼돌, 케이블 타이 등 증거가 '살인의 주요 증거는 아니라고 판단하여 누락하였다'고 주장하면서도 '윗선에서 스토킹과 살인 사건을 연결시키지 못하도록 지시했다'고 진술하였습니다.]



특별수사단은 어제 A 경감을 검찰에 송치하면서, 오후에는 직속상관인 전 광산서 형사과장을 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.



A 경감 측은 특별수사단 중간 수사 결과에 대해 작위적이고 일방적인 추론으로 보인다며, 검찰 수사와 재판에서 소명하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 장창건 KBC, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 조수인)