갈리바프 이란 의회 의장 "종전합의 지킬 이유 없어"…호르무즈 사수 천명

▲ 모하마드 바게르 갈리바프 이란 종전 협상단 대표

미국과 이란이 호르무즈 해협 통제권을 둘러싸고 무력 충돌을 이어가며 종전 양해각서(MOU)가 사실상 폐기 수순에 접어든 가운데, 이란 측 종전 협상 대표단장인 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 결사 항전과 강력한 보복 의지를 천명했습니다.갈리바프 의장은 15일(현지시간) 대국민 성명을 통해 "우리는 미국과 근본적이고 실존적인 전쟁을 치르고 있으며, 적의 목표는 이란의 이슬람 체제 전복을 넘어 우리가 사랑하는 조국을 분열시키는 것"이라고 비난했습니다.그는 종전 합의 유지 여부와 관련해 "양해각서는 조항이 유효하고 이행될 때만 의미가 있다"며 "미국이 합의된 의무를 위반해 이란이 그로부터 어떠한 이익도 얻지 못한다면, 우리 역시 합의를 준수할 이유가 전혀 없다"고 강조했습니다.갈리바프 의장은 이어 "우리 군은 언제나 그래왔듯 적의 침략에 맞서 싸울 완전한 행동의 자유를 갖고 있다"며 미국의 군사 행동에 대한 즉각적이고 전면적인 무력 대응을 시사했습니다.그는 이란의 최우선 군사 행동 목표로 '호르무즈 해협 사수'를 제시했습니다.갈리바프 의장은 "오늘날 이란의 국가 안보는 호르무즈 해협에서 '이란식 질서'를 유지하는 데 달려 있다"며 "미국이 무력으로 이 질서를 훼손하려 하지만, 이란은 스스로의 힘으로 적이 뜻대로 하도록 절대 내버려 두지 않을 것"이라고 경고했습니다.사태 해결을 위한 향후 접근법으로는 전쟁과 협상을 병행하는 '투트랙 전략'을 제시했습니다.그는 "군사 전선과 외교 전선을 분리해 어느 하나만을 유일한 해결책으로 선택하는 것은 전략적 실수"라며 "현 단계에서 협상은 결코 타협을 의미하지 않으며, 무력 항전과 마찬가지로 국가 이익을 지키기 위한 저항 전략의 필수적인 부분"이라고 역설했습니다.미국의 무력 행사에는 똑같이 무력으로 맞서겠다는 기조를 유지하면서도, 자국의 이익을 지키기 위한 지렛대로서 외교적 협상 역시 적극 활용하겠다는 뜻입니다.마지막으로 갈리바프 의장은 "우리는 순교한 동료의 피에 대한 복수를 반드시 이룰 것이며, 범죄자 적들에게 단호하고 결정적인 대응을 할 것"이라며 미국과 이스라엘에 대한 보복을 예고했습니다.또 "적들은 이란 내부의 절망과 분열을 바라고 있다"며 자국민에 결속을 호소했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)