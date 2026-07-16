강남구, 공영 노외주차장 야간 주차요금 '반값'

세 번째 알찬뉴스입니다. 주차 요금 스트레스 받는 분들 정말 많잖아요.



특히 밤마다 주택가 근처에서 주차할 곳 찾아 헤매신 분들 이번 소식 반가우실 것 같네요.



서울 강남구가 주택가 주차난 해소를 위해 오늘(16일)부터 공영 노외주차장의 야간 주차 요금을 반값으로 낮춘다는 소식입니다.



낮에는 붐비지만 밤에는 비어 있는 공영주차장을 주민 생활권 주차 공간으로 활용하겠다는 건데요.



관내 공영 노외주차장 가운데 1에서 3급지 25곳이 대상이고, 오후 8시부터 다음 날 오전 8시까지 무인 정산기에서 감면이 자동 적용됩니다.



예를 들어 1급지 주차장에 12시간 주차할 경우, 내야 할 요금이 5만 7600원에서 2만 8800원으로 줄어드는 겁니다.



전기차나 다자녀 가정처럼 기존 할인 대상 차량은 중복 할인도 받을 수 있습니다.



다만 월 정기권 차량은 감면 대상에서 제외됩니다.