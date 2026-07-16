뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

에너지캐시백 지급 기준 완화…1%만 아껴도 받는다

이강 기자
작성 2026.07.16 07:44 수정 2026.07.16 07:48 조회수
PIP 닫기
오늘 아침 여러분이 알면 좋은 뉴스들 한눈에 쏙 정리했습니다. 알찬뉴스 함께 보시죠.

오늘의 첫 번째 알찬뉴스입니다.

전기 아끼면 캐시백 여름철이라서 전기요금 부담이 큰 분들 많으시죠.

전기를 1%만 아껴도 캐시백을 받을 수 있는 에너지 절약 혜택 소식을 가지고 왔습니다. 

기후에너지환경부와 한국전력공사가 이달부터 12월까지 에너지캐시백 지급 기준을 크게 완화합니다.

그동안은 직전 2개년 같은 달 평균보다 3퍼센트 이상 절감해야 받을 수 있었던 이 캐시백 혜택을 이달부터는 1%만 아껴도 받을 수 있는 겁니다.

지급 단가도 올라 절감률에 따라 1킬로와트시당 최대 120원까지 돌려받을 수 있습니다.

특히 원격검침시스템이 설치된 가구를 대상으로, 7월과 8월 평일 오후 5시부터 8시 사이 전기 사용량을 줄이면 1킬로와트시당 500원의 '저녁 시간대 추가 캐시백'도 가능합니다.

이 모든 혜택은 통합 플랫폼 '슬기로운 전기생활'에서 한 번에 확인하고 신청할 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지