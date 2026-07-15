뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

쿠팡, 2분기 친 트럼프 인사 통해 백악관 등 25만 달러 로비

박재현 기자
작성 2026.07.15 23:27 조회수
쿠팡, 2분기 친 트럼프 인사 통해 백악관 등 25만 달러 로비
▲ 미국 쿠팡 차별 논란

쿠팡이 지난 2분기 도널드 트럼프 미국 대통령과 친분이 있는 인사의 회사를 통해 백악관과 연방 하원 등에 로비한 것으로 파악됐습니다.

15일(현지시간) 미 상원이 로비공개법에 따라 공개한 자료에 따르면 쿠팡은 2분기에 로비회사 '밸러드 파트너스'에 25만 달러(3억 7천만 원)를 지급했습니다.

로비 사안으로는 미국과 동맹의 경제적 유대 강화를 적시하면서 한국과 대만, 일본, 영국, 유럽연합(EU)을 거론했습니다.

로비 대상은 백악관과 미 대통령실 연방 하원, 미 무역대표부(USTR)로 명시했습니다.

이 회사의 대표 브라이언 밸러드는 트럼프 대통령 재집권 이후 워싱턴DC에서 막강한 영향력을 행사해 온 로비스트입니다.

트럼프 대통령과 수십 년간 친분이 있었고 수지 와일스 백악관 비서실장과 2기 트럼프 행정부 첫 법무장관이었던 팸 본디가 과거 밸러드의 회사에서 일했습니다.

다만 작년 5월 트럼프 대통령이 밸러드에게 이용당했다고 느낀 사건이 발생했고 그 이후 밸러드가 백악관에서 기피인물이 된 것으로 전해졌습니다.

밸러드가 이후 와일스 실장을 통해 트럼프 대통령과의 관계를 수습했다는 보도도 있었습니다.

쿠팡은 백악관과 연방 의원 등을 상대로 전방위적 로비를 벌여왔으며 지난 1일에는 연방 하원 법제사법위원회에서 한국 정부가 쿠팡을 차별적으로 대우하고 있다고 주장하는 보고서가 나왔습니다.

보고서에는 쿠팡의 일방적 주장이 대거 실렸고 한국 정부의 입장은 거의 반영되지 않았다.

청와대는 "국적에 따라 기업활동을 차별적으로 대우하지 않는다"고 반박했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
박재현 기자 사진
박재현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지