쿠팡, 2분기 친 트럼프 인사 통해 백악관 등 25만 달러 로비

▲ 미국 쿠팡 차별 논란

쿠팡이 지난 2분기 도널드 트럼프 미국 대통령과 친분이 있는 인사의 회사를 통해 백악관과 연방 하원 등에 로비한 것으로 파악됐습니다.15일(현지시간) 미 상원이 로비공개법에 따라 공개한 자료에 따르면 쿠팡은 2분기에 로비회사 '밸러드 파트너스'에 25만 달러(3억 7천만 원)를 지급했습니다.로비 사안으로는 미국과 동맹의 경제적 유대 강화를 적시하면서 한국과 대만, 일본, 영국, 유럽연합(EU)을 거론했습니다.로비 대상은 백악관과 미 대통령실 연방 하원, 미 무역대표부(USTR)로 명시했습니다.이 회사의 대표 브라이언 밸러드는 트럼프 대통령 재집권 이후 워싱턴DC에서 막강한 영향력을 행사해 온 로비스트입니다.트럼프 대통령과 수십 년간 친분이 있었고 수지 와일스 백악관 비서실장과 2기 트럼프 행정부 첫 법무장관이었던 팸 본디가 과거 밸러드의 회사에서 일했습니다.다만 작년 5월 트럼프 대통령이 밸러드에게 이용당했다고 느낀 사건이 발생했고 그 이후 밸러드가 백악관에서 기피인물이 된 것으로 전해졌습니다.밸러드가 이후 와일스 실장을 통해 트럼프 대통령과의 관계를 수습했다는 보도도 있었습니다.쿠팡은 백악관과 연방 의원 등을 상대로 전방위적 로비를 벌여왔으며 지난 1일에는 연방 하원 법제사법위원회에서 한국 정부가 쿠팡을 차별적으로 대우하고 있다고 주장하는 보고서가 나왔습니다.보고서에는 쿠팡의 일방적 주장이 대거 실렸고 한국 정부의 입장은 거의 반영되지 않았다.청와대는 "국적에 따라 기업활동을 차별적으로 대우하지 않는다"고 반박했습니다.