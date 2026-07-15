[D리포트] 내년 최저임금 1만700원…'제도 개편' 논의 본격화

내년 최저임금이 시간당 1만 700원으로 결정됐습니다.



올해 최저임금보다 3.7%, 380원 올랐습니다.



월급으로 환산하면 7만 9천여 원 늘어난 223만 6천3백 원입니다.



2023년 5%였던 최저임금 인상률은 이후 3년간 1~2%대로 정해졌다 이번에 다시 3%대로 올라갔습니다.



최저임금의 영향을 받는 노동자는 300만 명으로 추정됩니다.



최저시급을 받는 이들은 최근 물가상승률이 높은 상황에서 3.7% 상승은 임금 삭감과 마찬가지라고 하소연했습니다.



[이홍준/우체국 비정규직(공공운수노조) : 저희같은 비정규직이나 아르바이트하시는 국민들은 최저임금이 상한선 임금인데, 이렇게 적게 올라가게 되면 생계를 꾸려가는데 대단히 애로사항이 많을 것...]



자영업자들은 재료값 상승 등으로 부담이 큰데, 최저임금까지 오르면 한계에 내몰릴 것이라고 호소했습니다.



[최차수/식당 운영 : 요즘 자영업자들이 굉장히 힘든 상황이잖아요. 최저 시급이 올라가면 올라갈수록 직원 수가 감소가 되거든요.]



노동계와 경영계 모두 불만족스럽다는 반응 속에, 최저임금위원회는 앞서 SBS가 단독 보도했던 도급제 노동자 최저임금 적용 등 최저임금제도 개선을 정부에 공식 권고했습니다.



올해 최저임금위에선 사상 처음으로 베달 라이더 등 도급제 노동자에 대한 최저임금 적용 방안이 안건으로 논의됐지만, 경영계 반대로 무산됐습니다.



[권순원/최저임금위원장 : 고용노동부가 현실을 감안해서 추진단 안에서 의제설정부터 논의 내용까지를 다 책임지고 하라고 권고를 드린 겁니다.]



권순원 최저임금위원장은 최저임금이 40년 가까이 틀을 유지한 만큼 현실과 들어맞지 않는 부분이 있다며, 정부가 제도 전반을 검토해야 한다고 강조했습니다.



(취재 : 전형우, 영상취재 : 강동철·이재영, 영상편집 : 박나영, 제작 : 디지털뉴스부)