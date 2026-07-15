JTBC 여파 우려에 문체부 긴급 간담회…"방송영상업계 자금흐름 개선책 모색"

▲ 문체부·콘진원, JTBC 회생 관련 방송영상업계 긴급 간담회

종합편성채널 JTBC의 회생 절차 개시가 방송영상업계 전반에 미칠 여파에 대한 우려가 커지자 정부가 업계 관계자들을 만나 현황을 점검하고 대응 방안을 모색했습니다.문화체육관광부는 오늘 오후 한국콘텐츠진흥원과 함께 JTBC와 외주 거래 관계에 있는 주요 독립제작사 대표, 방송영상업계 유관 협회 관계자 등이 참석한 가운데 긴급 간담회를 열었습니다.이 자리에서 독립제작사와 방송업계 관계자들은 JTBC 측의 제작비 지급 지연과 향후 드라마 편성 축소 가능성 등 산업 전반에 미칠 파급효과에 대한 우려를 개진하고, 여파를 최소화하기 위한 정부의 적극적인 지원을 요청했습니다.최휘영 문체부 장관은 JTBC 상황 이후 국내 방송영상산업 전반의 제작 투자가 위축될 수 있다는 현장의 우려에 공감을 표했다고 문체부는 전했습니다.최 장관은 "업계의 자금 흐름을 개선할 수 있는 근본적인 개선책을 살피는 한편, 방송영상업계가 우수한 제작 역량과 작품 가치에 걸맞은 대우를 받을 수 있도록 가용한 정책 수단을 적극 모색할 것"이라고 밝혔습니다.문체부는 콘진원 공정상생센터를 통해 제작비 미지급 등 피해 사례를 접수하고 있으며 내년도 제작 지원 예산과 업계를 위한 저금리 융자 지원 규모를 확대하는 노력을 병행할 예정이라고 밝혔습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)