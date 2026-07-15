[날씨/XR] 제주·호남 다시 장맛비…폭염 '주춤'

초복인 오늘(15일) 간밤 폭우가 쏟아졌던 중부지방은 무더위가 주춤했지만, 영남 지방은 여전히 폭염이 극심했습니다.



내일부터는 남쪽에 따뜻한 공기와 북쪽의 차고 건조한 공기가 충돌하면서 이렇게 정체 전선이 다시 활성화되겠고요, 내일 제주와 호남부터 다시 장맛비가 시작되겠습니다.



그 전에 앞서서 지난밤 폭우 상황부터 잠시 짚어보고 가겠습니다.



간밤 서울에는 최대 100mm가 넘는 폭우가 쏟아졌는데요.



반면에 영남 지방은 이렇게 강수가 거의 내리지 않은 지역도 많았습니다.



때문에 오늘 포항은 폭염 경보가 이어지는 가운데 낮 기온이 37도까지 올랐습니다.



내일까지는 37도까지 오르겠지만, 모레는 비구름이 닿으면서 길게 이어지고 있는 폭염이 점차 해소될 것으로 보입니다.



한편 서울은 내일과 모레 비 소식이 없어서 30도를 다시 웃도는 무더위가 찾아오겠습니다.



그럼 내일과 모레 예상 강수량을 볼까요.



호남과 경남에 30~80mm, 경북과 충청권 남부에 20~60mm의 비가 흠뻑 쏟아지겠습니다.



간밤 폭우가 내렸던 서울은 열대야도 주춤했습니다.



오늘 밤에도 영남 지역에만 열대야가 예상되고요, 내일 낮에는 구름 사이로 볕이 뜨겁게 내리쬐면서 서울이 32도, 대구가 35도까지 오르겠습니다.



이번 주말에는 전국에 장맛비 소식이 있습니다.



이 비는 다음 주 월요일까지 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)