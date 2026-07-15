뉴스
접어두기
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

밝은 표정으로 훈련 복귀…LA 라이벌전 출격 준비!

이정찬 기자
작성 2026.07.15 21:32 조회수
PIP 닫기
축구대표팀 주장 손흥민 선수가 소속팀 LA FC의 훈련에 복귀했습니다.

월드컵의 아쉬움을 씻고 밝은 표정으로 주말 LA 라이벌전을 준비했습니다.

월드컵 32강 탈락 후 지친 몸과 마음을 회복하는 데 주력했던 손흥민 선수가 LAFC 훈련장에 돌아왔습니다.

LAFC 구단은 오늘(15일) "쏘니가 돌아왔다"며 밝은 표정으로 팀 훈련에 나선 손흥민의 모습을 공개했습니다.

손흥민은 오는 토요일 지역 라이벌 LA갤럭시를 상대로 올해 리그 첫 골을 노립니다.

MLS 사무국은 월드컵의 열기를 리그에서 이어가기 위해 메시와 손흥민을 앞세워 홍보전에 나섰는데요.

특히 이달 말, 올스타전을 향한 관심이 뜨겁습니다.

손흥민은 독일의 전설 토마스 뮐러, 미국 월드컵 대표팀 주장 팀 림 등과 함께 기술을 겨루는 스킬 챌린지 참가 명단에도 이름을 올렸습니다.

(영상편집 : 이재성, 디자인 : 김예지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 FIFA 북중미 월드컵 특집 바로가기
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지