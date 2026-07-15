채팅앱 만난 중학생 꼬드겨…성매매 숨기고 시의원 당선

<앵커>



현직 청주시의원이 미성년자 성매매 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다. 이 시의원은 지난 5월에 피의자 조사를 받아 놓고도, 이 사실을 숨긴 채 선거에 나와 당선됐습니다.



CJB 박언 기자의 보도입니다.



<기자>



경찰 수사관들이 청주시의원 집무실에서 나옵니다.



국민의힘 소속인 초선 35살 최영중 시의원이 미성년자를 상대로 이른바 '조건 만남' 형태의 성매매를 한 혐의가 포착돼 경찰이 자택과 시의회 등 동시다발적 압수수색에 나선 것입니다.



최 씨는 2024년 10월부터 지난해 10월까지 1년 동안 차량과 숙박업소 등에서 중학생과 세 차례 성관계한 혐의를 받고 있습니다.



채팅 앱을 통해 피해자를 알게 된 뒤, 소액의 돈이나 담배를 주겠다며 꼬드겨 성관계를 한 것으로 경찰은 보고 있습니다.



경찰은 성매매 혐의뿐만 아니라 성착취 범죄 가능성도 들여다보고 있습니다.



압수수색 영장에는 아동 성매매를 비롯해 성착취물 제작, 성착취 목적 대화, 성판매 권유까지 4개의 혐의가 적시됐는데, 친구도 데려오면 돈을 더 주겠다고 해 성판매 권유 혐의도 포함된 것으로 전해졌습니다.



이번 사건은 지난 2월 피해자의 부모가 경찰에 고소하면서 드러났습니다.



그리고 경찰은 지방선거를 앞둔 지난 5월 최 씨를 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.



최 씨는 당시 "성매매한 사실은 있지만 미성년자인 줄은 몰랐다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.



최 씨는 자신이 수사받고 있다는 사실을 도당에 알리지 않은 채 선거를 치렀고, 결국 당선증을 거머쥐었습니다.



경찰은 압수한 휴대전화 등을 디지털 포렌식 해 추가 혐의가 있는지 확인한 뒤, 최 씨의 신병 처리 방향을 결정할 방침입니다.



(영상취재 : 박희성 CJB, 화면출처 : 최영중 청주시의원 인스타그램)



CJB 박언