'바비'가 남긴 비구름에 '이중 고기압' 깨졌다

<앵커>



밤사이 내린 비로 폭염의 기세는 한풀 꺾였습니다. 9호 태풍 바비가 남긴 비구름이 한반도를 덮고 있던 북태평양 고기압을 남쪽으로 밀어낸 덕분인데요. 이 고기압 근처에 다시 장마 전선이 만들어질 전망입니다.



정구희 기자가 자세히 설명하겠습니다.



<기자>



강한 비가 그친 뒤 서울 도심입니다.



비에 땅이 젖어 습하지만, 비교적 선선한 바람에 낮 최고 기온이 26.2도까지 오르는 데 그쳤습니다.



어제(14일)보다 5도나 낮아진 겁니다.



[심현정/서울 성동구 : 비가 많이 내려서 날씨가 더위가 좀 가신 것 같아요. 더위가 좀 숨이 턱턱 막혔었는데 지금 좀 괜찮은 것 같습니다.]



보시는 것처럼 초록색으로 나타난 전국 대부분 지역의 기온이 어제보다 낮아졌습니다.



그렇다고 폭염이 물러간 건 아닙니다.



노란색으로 보이는 곳은 오히려 더 더워진 지역인데, 어제 32.8도였던 경남 밀양의 기온은 오늘 37도까지 치솟아 서울보다 10도 넘게 높았습니다.



이렇게 큰 기온 차이를 만든 건 9호 태풍 바비입니다.



바비가 남긴 비구름이 보시는 거처럼 우리나라로 넘어오면서 서울에 최대 135mm의 비를 뿌렸고, 중부지방을 중심으로 기온이 내려갔습니다.



그런데 이 비구름은 비만 내린 게 아니라, 티베트 고기압과 함께 한반도를 이중으로 덮고 있던 북태평양 고기압을 남쪽으로 밀어냈습니다.



현재는 이 북태평양 고기압이 제주도 부근까지 밀려난 상태입니다.



이 북태평양 고기압 가장자리에 장마 전선이 만들어질 것으로 보이는데, 이에 따라 내일은 제주도와 호남 지역에 장맛비가 예보됐습니다.



장맛비 구름이 다시 북쪽으로 올라오면서 제헌절인 모레 영남과 충청 남부까지 비를 내리며 더위를 조금 식혀주겠습니다.



그 전까지 영남 지역의 폭염은 계속 이어집니다.



대구 기온 전망을 보면요.



내일도 기온이 35도까지 오르며 무덥겠습니다.



수도권과 강원도는 토요일은 돼야 장맛비가 올 것으로 예상돼 내일부터 다시 30도를 웃도는 낮 더위가 이어집니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 김한길)