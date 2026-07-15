벼락 치자 굴러떨어져 덮쳤다…야행성 폭우에 속수무책

<앵커>



밤사이 수도권에 시간당 최대 50mm의 집중 호우가 쏟아지면서, 비 피해와 사고가 속출했습니다. 산에서 굴러떨어진 바위가 차량을 덮치는가 하면, 거센 비바람에 가로수가 쓰러져 정전도 잇따랐습니다.



배성재 기자입니다.



<기자>



차량 위에 커다란 바위가 떨어져 있고, 주변은 폭탄을 맞은 것처럼 아수라장이 됐습니다.



오늘(15일) 새벽 6시쯤 서울 홍제동 한 아파트에서 벼락이 친 뒤 뒷산에서 바위가 굴러떨어졌다는 신고가 접수됐습니다.



[아파트 주민 : 갑자기 무슨 천둥 치듯이 '우르릉' 소리가 났거든요. 차에서 왜 '삐삐삐삐' 소리가 나니까 저는 무슨 교통사고가 난 건가….]



사고가 난 현장입니다.



산 위쪽에서부터 바위들이 쏟아져 내려온 흔적들이 남아 있습니다.



아직도 일부는 축대 위에 위태롭게 쌓여있습니다.



차량 2대가 파손됐지만, 다행히 인명피해는 없었고, 지자체는 추가 붕괴 위험 등에 대한 안전진단을 진행할 예정입니다.



경기 수원 영통구에서도 주차된 차량 2대가 부서졌는데, 강한 비바람에 3층짜리 다세대주택 외벽이 무너져 내린 경우였습니다.



추가 붕괴를 우려한 지자체는 주민 40여 명을 임시 보호 숙소로 안내했습니다.



경기 용인의 한 전원주택 단지 옹벽이 무너져 내리는 등 집중 호우에 지반이 약해지면서 수도권 곳곳에서 붕괴와 낙석 사고가 잇따랐습니다.



거센 비바람을 견디지 못하고 나무가 쓰러지면서 전신주나 전선을 덮쳐 정전 사고도 곳곳에서 발생했습니다.



어젯밤 11시쯤 서울 봉천동에서 나무가 고압 전선 쪽으로 쓰러지며 970여 세대에 정전이 발생했고, 비슷한 시각 서울 신정동의 아파트 150여 세대, 경기 시흥에서도 950여 세대에 전기 공급이 끊겼다가 밤사이 복구됐습니다.



[윤경미/서울 신정동 : 아기가 목이 말랐는데 정수기도 갑자기 안 되고, 에어컨이고 뭐 다 꺼져서. 손(선)풍기 쓰고 이랬거든요. 휴대용 선풍기요.]



호우 특보는 일단 모두 해제됐지만, 유독 취약 시간에 쏟아지는 야행성 장맛비에 대한 보다 적극적인 대비가 필요해 보입니다.



(영상편집 : 이상민, VJ : 김형진·노재민, 화면제공 : 경기도소방재난본부)