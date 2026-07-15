경찰 발표 직전 압수수색 나선 검찰…'윗선' 겨냥

<앵커>



이렇게 경찰에서 중간 수사 결과를 발표한 날, 검찰은 광주경찰청에 대한 강제 수사에 나섰습니다. '장윤기 사건' 수사 지휘 라인인 광주경찰청장과 수사부장의 사무실 등을 압수수색했습니다. 검찰은 경찰 '윗선'의 개입 여부와 사건 축소·은폐의 동기를 밝히는 데 속도를 낼 전망입니다.



김덕현 기자입니다.



<기자>



광주지검은 오늘(15일) 오전 9시 반쯤 '장윤기 사건' 부실 수사 의혹과 관련해 광주경찰청을 전격 압수수색했습니다.



경찰의 중간 수사 결과 브리핑 한 시간 전이었습니다.



압수수색 대상에는 광주경찰청 청장과 수사부장 사무실 등 '장윤기 사건' 경찰 수사 지휘부가 포함됐습니다.



사건 수사 축소 의혹과 관련해 경찰 '윗선'이 어디까지 개입했는지 확인하겠단 걸로 풀이됩니다.



자체 수사를 벌이고 있는 경찰은 앞서 강간살인죄 적용을 배제하는 과정에 광산경찰서장이 관여했다는 취지의 진술을 당시 수사팀 관계자에게서 확보했습니다.



하지만 검찰은 광산경찰서와 광주경찰청은 물론 그 윗선까지도 연루됐을 가능성도 배제하지 않고 있는 걸로 알려졌습니다.



검찰은 '장윤기 사건'을 축소하는 데 수사팀 관계자들이 나서게 된 동기에 대해서도 주목하고 있습니다.



수사팀장인 A 경감이나 광산경찰서장 등은 장윤기의 경찰 아버지와 특별한 친분이 없다며, 강간살인죄를 적용하지 않은 건 판단 실수였을 뿐, 고의가 아니라는 취지로 주장해 왔습니다.



때문에 검찰은 경찰 지휘부 차원의 사건 축소 지시가 범행 동기가 되었을 가능성도 따져 보고 있는 걸로 전해졌습니다.



검찰은 오늘 오전 경찰에서 구속 송치한 '장윤기 사건' 수사팀장 A 경감을 처음으로 조사했는데, 이틀 전 소환한 A 경감의 상급자 광산경찰서 형사과장에 이어, 조만간 당시 광산경찰서장도 소환해 당시 수사 상황을 재구성할 방침입니다.



(영상편집 : 최진화, 디자인 : 최하늘)