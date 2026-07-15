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홈플러스 회생 길 열리나…MBK·메리츠, '2천억 보증 대출' 잠정 합의

정준호 기자
작성 2026.07.15 18:29 조회수
홈플러스 회생 길 열리나…MBK·메리츠, '2천억 보증 대출' 잠정 합의
홈플러스의 대주주인 MBK파트너스와 최대 채권자인 메리츠금융그룹이 홈플러스 회생에 필요한 최소 긴급 자금 2천억 원의 지원 방식을 놓고 상당 부분 이견을 좁힌 것으로 15일 알려졌습니다.

노동계에 금융권에 따르면 양측은 MBK파트너스 측이 2천억 원에 대한 보증을 설 경우 메리츠금융그룹이 긴급운영자금(DIP) 대출을 제공하는 방식으로 합의점을 찾은 것으로 전해졌습니다.

메리츠금융그룹이 내일(16일) 오전 이사회에서 이 안을 승인하면 홈플러스는 즉시항고 등 절차를 거쳐 기존 폐지 결정을 뒤집을 수 있게 됩니다.

이 경우 홈플러스가 다시 회생 절차를 밟게 될 가능성이 있습니다.

홈플러스의 회생절차 폐지 결정 즉시항고 기한은 오는 20일까지입니다.

MBK파트너스와 메리츠금융그룹간 잠정 합의는 을지로위가 주선한 면담에서 이뤄졌습니다.
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