"수영해보고 싶었다"…범람 위험 하천에 입수한 학생 3명 구출

▲ 서울강북경찰서

서울 강북경찰서는 어제(14일) 우이천의 상습 범람지역에 입수한 학생 3명을 구조한 뒤 보호자에게 인계했다고 밝혔습니다.어젯밤 10시 반쯤 강북경찰서 번동파출소는 집중호우 예보에 따라 관내 집중 순찰과 함께 하천 CCTV 영상을 모니터링하던 중 보행자 출입이 통제된 우이천의 상습 범람지역에서 남성 3명이 물속으로 들어가는 모습을 포착했습니다.곧바로 현장으로 출동한 경찰은 가슴 높이까지 차오른 물속에 있던 3명을 안전한 장소로 유도해 구출했습니다.확인 결과 3명은 모두 고등학생이었습니다.이들은 "하천에 물이 차 호기심에 수영을 해보고 싶었다"고 말한 것으로 전해졌습니다.경찰은 학생들을 안전하게 파출소에서 보호한 뒤 보호자에게 인계했습니다.김태현 강북경찰서장은 "집중호우 시 하천은 짧은 시간에도 수위가 급격히 상승할 수 있는 만큼 시민들께서는 출입을 자제해 주시기 바란다"며 "실시간 모니터링과 예방 순찰로 국민의 생명과 안전 보호에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)