[비디오머그] 일본은 '도발' 우리는 '훈련' by 중국

지난달 초, 미국과 필리핀이 주도하고 일본과 호주, 캐나다 등이 참가한 연례 군사훈련 '발리카탄'이 남중국해에서 실시됐습니다.



그런데 이번에 사상 처음으로, 일본의 자위대 '전투병력'이 참가했고, 또 사상 처음으로 일본이 자국 외에서 지대함 실탄 미사일을 발사했습니다.



중국은 자신들의 '앞마당'에서 벌어진 '일본'의 '미사일 발사'를 두고 지금까지 그래왔듯이 기적의 '내로남불'을 시연했습니다.



이번 비디오머그에서는 2026년 '발리카탄'의 의미, 중국과 일본의 기싸움, 그리고 우리나라의 경제와 안보의 향방 등을 집중 분석했습니다.



(취재·구성 : 조기호, 편집 : 김인선, 디자이너 : 조승현·정유민, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)