특검, '양평 의혹' 원희룡 휴대전화 압수수색…소환일자 협의

▲ 원희룡 전 국토교통부 장관

2차 종합 특검팀이 '양평고속도로 노선 변경 의혹'과 관련해 원희룡 전 국토교통부 장관에 대한 강제 수사에 착수했습니다.특검팀은 오늘(15일) 원 전 장관 휴대전화에 대한 압수수색 영장을 집행했다고 밝혔습니다.원 전 장관은 양평고속도로 사업을 백지화하는 과정에서 적법 절차를 거치지 않았다는 의혹을 받습니다.특검팀은 백지화 선언 과정에서 원 전 장관의 '윗선'이 개입했을 가능성도 들여다보고 있습니다.특검팀은 앞서 원 전 장관에게 두차례 출석요구서를 보냈지만 폐문부재로 송달되지 않았는데, 오늘 압수수색 과정에서 원 전 장관을 만나 소환 일자를 조율한 것으로 전해졌습니다.양평고속도로 노선 변경 의혹은 2023년 국토부가 서울∼양평고속도로 사업을 추진하며 종점 노선을 김건희 여사 일가 땅 일대로 바꿔 특혜를 줬다는 내용입니다.원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 통과했는데 국토부가 2023년 5월 김 여사 일가 땅이 소재한 강상면 종점 노선을 검토하면서 의혹이 불거졌습니다.논란이 일자 원 전 장관은 그해 7월 사업 백지화를 선언했습니다.(사진=연합뉴스)