6월 기준 서울 민간아파트 분양가 평당 6천만 원대…역대 2번째 높은 가격

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

올 6월 기준 서울 민간아파트 단위면적(㎡)당 분양가격이 전월 대비 소폭 하락했으나 역대 두 번째로 높은 수준을 유지했습니다.15일 주택도시보증공사(HUG)가 공표한 민간아파트 분양가격 동향에 따르면 최근 1년간 전국에서 신규 분양된 민간아파트의 ㎡당 평균 분양가격은 6월 말 기준 623만 6천 원으로 전월 대비 3.69% 하락했습니다.HUG가 산출하는 월별 평균 분양가는 작성기준월 한 달이 아니라 해당 월을 포함해 공표 직전 12개월간 분양보증서가 발급된 민간 분양사업장의 평균 분양가격입니다.3.3㎡로 환산한 전국 평균 분양가는 2천61만 5천 원입니다.서울의 ㎡당 평균 분양가는 1천864만 9천 원으로 전월 대비 2.99% 하락했습니다.3.3㎡ 기준으로는 6천165만 원으로 전월 6천355만 원에 이어 역대 두 번째로 높은 가격을 기록했습니다.수도권의 ㎡당 평균 분양가는 1천93만 원으로 전월보다 1.36% 낮아졌습니다.5대 광역시와 세종시는 9.50% 하락한 642만 4천 원, 기타지방은 1.26% 상승한 433만 5천 원으로 집계됐습니다.6월 전국 민간아파트 신규 분양 물량은 1만 4천964가구로 전월 대비 1만 136가구 증가했습니다.