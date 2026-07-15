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[자막뉴스] 홀란이 직접 홍보한 머리끈, 알고보니 '메이드 인 춘천'…대표도 "너무 감동"

이현영 기자
작성 2026.07.15 17:58 조회수
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2026 북중미 월드컵에서 노르웨이 대표팀의 간판 공격수 엘링 홀란이 착용한 머리끈이 강원 춘천의 한 기업이 생산한 제품으로 알려지면서 관심을 끌고 있습니다.

홀란이 월드컵 기간 경기마다 착용한 머리끈은 춘천 남산산업단지 입주기업인 두지가 생산하는 머리끈 '끄네끼(KKNEKKI)'입니다.

이 제품은 격렬한 움직임과 땀에도 쉽게 늘어나거나 흘러내리지 않는 것으로 평가받아 최근 기록적인 매출을 내고 있습니다.

끄네끼는 경상도 방언으로 '실이나 끈'을 의미하는 말로, 경남 함양이 고향인 조현태 대표가 개발한 브랜드입니다.

조 대표는 2015년 노르웨이 기업과 라이선스 계약을 맺고 유럽 시장에 진출했는데, 독점권과 핵심 기술을 바탕으로 춘천 공장에서 밀려드는 주문을 소화하고 있습니다.

홀란과의 인연은 프리미어리그 경기에서 시작됐습니다.

조 대표는 홀란이 자신의 제품을 사용하는 모습을 확인한 뒤 홀란이 활약하는 맨체스터 시티 유니폼 색상에 맞춰서 '홀란 맞춤형 머리끈'을 제작해 전달했습니다.

[조현태/머리끈 업체 대표 : 세상에 머리 고무줄 아무리 많아도 제가 만든 건 금방 알죠.

유명한 선수가 우리 고무줄을 이렇게 착용했을 때 너무 제가 감동이었구요.

제가 40년간 이 사업을 했는데 사실 굉장히 보람도 많이 느끼고 그랬었죠. ]

특히 월드컵 기간 홀란이 직접 고른 색상을 적용한 '홀란 에디션'은 품절될 정도로 인기를 끌고 있습니다.

홀란은 한 매체 인터뷰에서 직접 해당 머리끈에 대한 홍보에 나서기도 했습니다.

[조현태/머리끈 업체 대표 : (홀란이) 이 고무줄은 한국에 있는 장인이 만든 거다, 나는 이 고무줄을 사용할 때마다 내 경기력이 올라간다, 이 멘트를 해버린 거예요.

그래서 더 유명해져버렸죠. ]

조 대표는 "자신의 기술력이 세계 시장에서 인정받게 돼 뜻깊다"며 "대한민국 국민으로서 보람을 많이 느낀다"고 했습니다.

춘천시도 이번 사례를 계기로 산업단지 입주기업의 해외 판로 개척과 글로벌 마케팅 지원을 확대할 방침입니다.

(취재: 이현영, 영상편집: 이의선, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)
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