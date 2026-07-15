이 대통령 "적극적 탕감이 도덕적 해이 유발? 무책임한 선동"

▲ 이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 적극적인 탕감 정책이 사회 전체적으로 도덕적 해이를 유발한다는 일각의 지적에 대해 "무책임한 선동"이라고 반박했습니다.이 대통령은 오늘(15일) 오전, 청와대 영빈관에서 열린 금융위원회 등의 업무보고에서 "(적극적 탕감 정책은)도덕적 해이가 아니다"라며, 이와 같이 말했습니다.그러면서, "누가 몇천만원 때문에 신용불량자가 돼서 취직도 못 하고, 예금계좌도 개설 못 하고 집도 못 얻고 압류당하고 그러고 살겠는가"라고 반문하기도 했습니다.이 대통령은 "비난이나 선동 때문에 할 일을 안 하면 사회가 어떻게 되겠느냐"며 "오히려 금융기관이 장기 연체 채무자들을 가혹하게 관리하는 게 도덕적 해이"라고 덧붙였습니다.장기 연체 채무자가 됐을 때 발생하는 불이익이 매우 크기 때문에 일부러 빚을 갚지 않는 해이를 유발할 가능성은 작은 만큼, 적극적 탕감 정책으로 채무에서 벗어나게 해주는 게 맞는다는 겁니다.이 대통령은 "빚을 졌는데 갚을 능력이 없으면 파산·면책하고 다시 재출발시키는 게 사회적으로 도움이 된다"라며, "빨리 탕감해줘야 그 사람이 정상적으로 경제 활동을 하고, 그래야 경제가 정상적으로 잘 돌아가지 않는가"라고 강조했습니다.이 대통령은 "선진국은 이런 게 아주 일상적으로, 편하고 빠르게 이뤄지는데 우리나라는 너무 어렵다"며 "못 갚는 빚 때문에 사람이 죽거나 사회로부터 격리돼 경제활동을 못 하고, 결국 공동체 전체가 손해 보는 일이 없어야 한다"고 강조했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)