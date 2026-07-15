주담대 변동금리 기준 코픽스, 석 달째 상승…1년 5개월 만 3%대 진입

은행권 주택담보대출 변동금리 기준인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 석 달 연속 상승해 3%대로 올라섰습니다.



오늘(15일) 은행연합회에 따르면, 올해 6월 신규 취급액 기준 코픽스는 5월 연 2.90%보다 0.15%포인트 높은 3.05%로 집계됐습니다.



신규 취급액 기준 코픽스가 3%대를 기록한 것은 지난해 1월 이후 1년 5개월 만입니다.



지난 4월부터 3개월 연속 상승했습니다.



잔액 기준 코픽스도 연 2.89%에서 2.94%로 0.05%p 올랐습니다.



코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영됩니다.



코픽스가 떨어지면 그만큼 은행이 적은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있다는 뜻이고, 코픽스가 오르면 그 반대의 경우를 뜻합니다.



구체적으로 신규 취급액 코픽스와 잔액 기준 코픽스는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외) 등 수신상품 금리를 바탕으로 산정됩니다.



신 잔액기준 코픽스는 연 2.50%에서 2.54%로 상승했습니다.



신 잔액 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 포함됩니다.



시중은행은 이르면 16일부터 신규 주택담보대출 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 예정입니다.