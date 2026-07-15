[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 최선호 SBS 논설위원
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● "한동훈 왜 복당?"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"장동혁, 본인 스스로 정치적 진로 막아버리고 있어"
"'당게 사태'만으로 한동훈 복당 반대는 설득력 떨어져"
최선호 / SBS 논설위원
"안철수, 인간적으로 감정 상해 나오는 반응인 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 안철수의 한동훈 때리기…김준일 "감정 싸움 볼썽사나워"
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