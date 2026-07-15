[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 최선호 SBS 논설위원
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● "보수 희생시켜 사익"
김준일 / 시사평론가
"친윤계, 장동혁 사퇴·한동훈 복당 반대 방향 잡은 듯"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"친윤계, 윤석열 이전 당 체제 모색하는 듯"
최선호 / SBS 논설위원
"정점식, 추가적 행동 없을 듯…내년 2월 전당대회 전망 나와"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 장동혁·한동훈 동시 비토…친윤계 속내는 이준석 있던 '윤석열 이전'으로?
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