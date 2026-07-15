[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 최선호 SBS 논설위원
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● 송영길 거친 공세
김준일 / 시사평론가
"송영길 '정청래 공세', 언론 주목 위한 전략적 센 발언"
"민주, 청년 최고위원 무산…야합"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"민주, 전당대회 이후 봉합 쉽지 않을 듯"
최선호 / SBS 논설위원
"송영길, '정청래 잡는 송영길'로 캐릭터 잡아가는 듯"
"김민석은 '비전'·송영길은 '강공' 메시지…협력 관계인 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 송영길은 '거친 말폭탄' 김민석은 '4대 비전'…역할 분담?
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