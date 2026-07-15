태양광 풍력 전기, 온라인 거래 가능한 플랫폼 개설

▲ SK이터닉스 '영월 광전1호' 태양광 발전소

태양광과 풍력 등 재생에너지로 생산된 전기를 온라인상 거래할 수 있는 중개 플랫폼이 생깁니다.기후에너지환경부는 '전력 구매 계약 중개 플랫폼' 시범사업을 시작한다고 밝혔습니다.오늘 서울에서 열린 모의거래에서는 발전사업자와 재생에너지 전기 공급 사업자 및 재생에너지 생산 전기 구매를 원하는 기업 등 플랫폼 참여 업체들이 모여 간담회가 열렸습니다.PPA는 전력거래소가 운영하는 전력시장 바깥에서 전기를 필요로 하는 소비자가 발전사업자와 계약해 전기를 공급받는 제돕니다.국내에선 2022년부터 재생에너지 발전사와 전기 구매 기업이 직접 계약해 전기를 공급받을 수 있도록 하는 '재생에너지 PPA' 제도가 시행돼왔지만 그간 기업과 재생에너지 발전사업자들은 PPA 상대를 찾기 어렵다고 호소해왔습니다.이에 기후부가 중개 플랫폼을 개설한 것으로 기업과 발전사업자들은 플랫폼에 PPA 수요·공급량을 공개하고 비공개 협상도 벌일 수 있습니다.플랫폼은 이번 시범운영을 거쳐 다음 달 초부터 정식 운영될 예정입니다.기후부는 플랫폼을 통해 계약하면 소규모 발전사업자인 경우 계량기 설치비를 지원하고 기업에는 망 이용료를 최대 4년 더 지원하기로 했습니다.또 지붕형 태양광 발전사업자에는 보증보험료 정부 지원 비율을 최대 50%까지로 확대합니다.(사진=SK이터넉스 제공, 연합뉴스)